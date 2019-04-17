HABER

AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 02:37 | Son Güncelleme

AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı

HAVANA (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) Küba'daki Büyükelçisi Alberto Navarro Gonzalez, ABD'nin Küba'ya ve Küba'da iş yapan şirketlere karşı yeni yasal önlemler alma kararı almasının AB tarafından kınandığını söyledi.

Gonzalez, düzenlediği basın toplantısında, Washington yönetiminin bu kararının, Küba'da refahın artmasına ve iş istihdamı yaratmaya yardımcı olan yabancı yatırımlar için daha fazla kafa karışıklığına yol açacağını belirtti.

Alberto Navarro Gonzales, "Bu kararı kınıyoruz ve bundan ötürü derinden üzgünüz" ifadesini kullandı.

ABD'li üst düzey bir yönetici, ABD'nin Küba, Venezuela ve Nikaragua'ya yeni cezai önlemler alacağını açıklamıştı.

Karara göre, Küba'da 1959 devriminden sonra adadaki ABD'li şirketlere el konulmasından yararlanan şirketlere dava açılması öngörülüyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İnşaat alanında oynayan çocukların acı sonu!İnşaat alanında oynayan çocukların acı sonu!
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduYalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Küba'ya karşı yaptırımları Avrupa Birliği'nin (AB) Küba'daki Büyükelçisi Alberto Navarro Go

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'bavul' tepkisi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'bavul' tepkisi

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Damat adayından itiraf geldi...

Damat adayından itiraf geldi...

Maltepe'deki oy sayımında son durum

Maltepe'deki oy sayımında son durum

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Foseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü

İnşaat alanında oynayan çocukların acı sonu!

Uçurumda asılı kalan aracın içerisinde uyudu

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

SİHA ilk test uçuşunu yaptı

SİHA ilk test uçuşunu yaptı!

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Dünyanın en görkemlilerinden... UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.