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AB Acil Müdahale Gücü kuruyor

21.03.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın güvenlik politikasını da değiştiriyor.

AB Acil Müdahale Gücü kuruyor

Avrupa Birliği, 5 bin kişilik Acil Müdahale Gücü oluşturma kararı aldı. Almanya, bu birliğin merkezi olmayı hedefliyor.Brüksel'de bugün düzenlenen Avrupa Birliği'nin (AB) dışişleri ve savunma bakanları toplantısında, Ukrayna'daki savaşın gölgesinde AB'nin yeni güvenlik politikası masaya yatırıldı. Bakanlar, toplantıda yeni güvenlik politikasının bir parçası olarak 2025 yılında kadar 5 bin askerden oluşan bir Acil Müdahele Gücü oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, diğer AB ülkelerine Almanya'nın söz konusu gücün "merkezi" olmasını teklif etti. "Birinin diğerleri için sorumluluk üstlenmesinin önemli bir mesaj olduğunu" ifade eden Lambrecht, planlanan gücün yeni konseptin "askeri kalbi" olduğuna dikkat çekti.

AB'nin üzerinde çalıştığı yeni güvenlik konseptine ise "Stratejik Pusula" adı verildi.

NATO ile uyum koşulları aranıyor

Ancak AB'ye bağlı yeni askeri birliğin NATO'nun yanı sıra nasıl hareket edeceği konusunda görüşmeler devam ediyor. Lambert, NATO ile birlikte tutarlı ve kararlı bir şekilde hareket etmek için de seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

AB'nin yeni bir güvenlik politikası oluşturmasına ilişkin çalışmalar aslında Almanya'nın girişimiyle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından önce başlamıştı. Diplomatların verdiği bilgilere göre planlanan konsept Ukrayna'daki savaş sonrası bir kez daha gözden geçirildi. Konseptin yeni halinde, AB'nin nükleer tehditlerle de uğraşmak zorunda kalacağı vurgulanarak AB'ye bağlı askeri birliklerin hareket kabiliyetinin acilen iyileştirilmesi gerektiği savunuldu.

Konseptin ilk versiyonunda Moskova ile belirli anlanlarda işbirliği yapılması planının üzeri ise tamamen çizildi.

"Modüler bir yapıya sahip olacak"

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada konseptin değiştirilmek zorunda kalınmasına değinen AB'nin Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell de "Biz işe başladığımızda şu anda yaşanan gelişmeleri tasavvur edemezdik" diye konuştu.

Savaş gibi zorluklarla başa çıkmak için AB'nin yetenekleri üzerine düşünmek gerektiğini kaydeden Borrell, yeni askeri birliğin ihtiyaca göre kara, hava ve deniz kuvvetlerinden oluşacağını kaydetti. Söz konusu askeri gücün birbiri ile kombine olabilecek "modüler" bir yapıya sahip olacağını kaydeden Borrell, Acil Müdahale Gücü'nün örneğin silahlı çatışmalara müdahale, insanların tahliyesi ya da bir havaalanına ulaştırılması gibi farklı senaryolara hazırlıklı olacağını dile getirdi.

Müdahale Gücü, AB üyesi ülkelerin ordularının desteğiyle oluşturulacak.

AB'nin kendine ait Acil Müdahele Gücü oluşturma fikri, geçen yaz Afganistan'da yabancı birlikler çekilirken tahliye operasyonlarında ABD'ye bağlı kalınması üzerine alevlenmişti.

dpa/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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