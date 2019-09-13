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AB adalet sisteminde ırkçılık olduğu kanıtlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı, üye ülkelerin cezai adalet sisteminde "ırkçı ön yargıyla" hareket ettiğini tespit etti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) ırkçılıkla mücadele ağı, nefret suçlarının cezalandırılması sürecinde üye ülkelerin adalet sistemlerinin "ırkçı ön yargıyla" hareket ettiğini ortaya koydu.

Brüksel merkezli Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR), 24 üye ülkede gerçekleştirdiği araştırmalar sonrasında, "Adalet Uçurumu: Avrupa Çapında Cezai Adalet Sisteminde Irkçılık Yaygın" başlıklı raporunu yayımladı.

Rapor, üye ülkelerde ırkçı suçların en başta polis tarafından kayda alınması, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde yetkililerin "ırkçı ön yargıyla" hareket ettiğini tespit etti.

Bu durumun ciddi anlamda bir "adalet boşluğuna" yol açtığına işaret eden rapor, aynı zamanda ırkçı ve nefret suçlarının çoğu zaman kayda alınmadığını ortaya koydu.

- Müslüman karşıtı saldırılarda artış

Rapor aynı zamanda 2014-208 dönemi arasında üye ülkelerde ırkçı suçların artışta olduğunu duyurdu. Terör saldırılarının nefret suçlarını tetiklediğine işaret eden rapor, özellikle Fransa ve İngiltere'de Müslüman karşıtı saldırılarda artış olduğunu ifade etti.

Fransa'da 2015'te gerçekleşen terör saldırıları sonrasında Müslüman karşıtı saldırıların arttığına dikkati çekilen raporda, saldırıların 2014'te 133 civarında seyrederken, 2015'te 429'a ulaştığı kaydedildi.

Diğer taraftan İngiltere'de ise Brexit referandumu sürecinde nefret suçlarının arttığına işaret eden rapor, 2016-2018 yılları arasında dini nefret suçlarında yüzde 40 artış olduğunu kaydetti.

Rapor, Müslümanların özellikle dini nefret suçlarından en fazla etkilenen gruplar arasında olduğunun altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
AB adalet sistemi ırkçılık polis

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