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AB, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

03.11.2018 01:27 | Son Güncelleme

AB, Almanya, İngiltere ve Fransa, yaptıkları ortak açıklamayla ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulama kararından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Taraflar "Avrupalı ekonomik aktörleri" koruyacaklarını belirtti.Avrupa Birliği (AB), Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin 5 Kasım'da yürülüğe girecek İran yaptırımları konusunda ortak bir açıklama yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın imzacılar arasında bulunduğu yazılı açıklamada, "ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmesi nedeniyle İran'a tekrar yaptırım uygulama kararından derin üzüntü duyuyoruz” denildi.

Açıklama yapan taraflar ABD'nin geri çekildiğini açıkladığı İran nükleer anlaşmasının önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın, "küresel nükleer silahlardan arınma çalışmalarının temelini oluşturduğu” vurgulanırken, aynı zamanda Avrupa'nın, bölgenin ve tüm dünyanın güvenliği için kilit öneme sahip olduğu kaydedildi.

Taraflar 2015 yılında İran ile varılan anlaşmaya olan bağlılıklarını yinelerken, Rusya ve Çin de dahil olmak üzere İran nükleer anlaşmasını destekleyen üçüncü ülkelerle ortak çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

AB ülkelerinden gelen bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuyla ilgili açıklamasından sonra geldi. Pompeo, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının 5 Kasım'da yürürlüğe gireceğini, ancak sekiz ülkenin geçici olarak bu yaptırımlardan muaf olacağını belirtti. Söz konusu sekiz ülkenin isimlerini açıklamayan Pompeo, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin ise bu muafiyet kapsamında olmadığını belirtti.

"Avrupalı aktörleri koruyacağız”

Ortak açıklamaya imza atan devletler amaçlarının, "İran ile yasal yollardan ticaret yürüten Avrupalı ekonomik aktörleri korumak” olduğuna dikkat çekti. Açıklamada "İran ile finansal kanalların açık tutulacağı” ifade edilirken, "İran ile doğal gaz ve petrol ihracatının da sürdürüleceği” belirtildi.

Nükleer Anlaşma hükümlerinin değişmeksizin uygulanması konusunda hemfikir olduklarını belirten AB, Fransa, İngiltere ve Almanya, "Uluslararası anlaşmalara saygı çerçevesinde ve uluslararası ortak güvenliğe ilişkin çıkar çerçevesinde İran’dan yapıcı bir rol üstenmesini beklediklerini” ifade etti.

AB geçtiğimiz ay ABD’nin 5 Kasım'da İran'a karşı uygulamaya başlayacağı yeni yaptırım rejimine takılmamak için ödemeleri kolaylaştırıcı bir mekanizma oluşturulduğunu açıklamıştı.

DW,AFP,dpa/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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