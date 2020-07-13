HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB: Ankara diyalog çabalarına yanıt vermezse yaptırımlar gündeme gelebilir

AB: Ankara diyalog çabalarına yanıt vermezse yaptırımlar gündeme gelebilir

13.07.2020 21:04 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye özel gündemiyle Brüksel'de yaptığı toplantıda, Türkiye ile artan gerginliğin diyalog yoluyla yatıştırılması için daha fazla çaba gösterme konusunda fikir birliğine varıldığı, Ankara'nın çabalara yanıt vermemesi durumunda yeni yaptırımların gündeme gelebileceği bildirildi.

AB: Ankara diyalog çabalarına yanıt vermezse yaptırımlar gündeme gelebilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye özel gündemiyle Brüksel'de yaptığı toplantıda, Türkiye ile artan gerginliğin diyalog yoluyla yatıştırılması için daha fazla çaba gösterme konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.

AFP haber ajansında yer alan habere göre, Ankara'nın çabalara yanıt vermemesi durumunda, yeni yaptırımların gündeme gelebileceği de kaydediliyor.

Fransa'nın çağrısı üzerine 27 ülke dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıda, Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz bunalımının yanı sıra Suriye ve Libya'da bazı üye ülkelerle Ankara arasında yaşanan gerginlikler de masaya yatırıldı.

Toplantı, koronavirüs salgınının başlaması sonrası ilk olma özelliği de taşıyor.

Video konferans yoluyla bir araya gelen bakanlar, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını da kınadı.

Borrell: Gerginliği azaltacak yollar aranacak

Toplantı ile ilgili konuşan AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülke bakanlarının kendisinden, "gerginliği azaltmaya katkıda bulunacak ve (AB ile Türkiye arasındaki) ilişkiyi giderek strese sokan konuları anlamaya yönelik yollar aramasını" istediklerini söyledi.

Borrell, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleri sonucu oluşan zorluklara karşı verilebilecek yanıt noktasında da bazı seçenekler hazırlayacağım" dedi.

Borrell, bazı ülkelerin yaptırım baskısına karşın, gerginliği azaltmanın önemine de vurgu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, zorluklara rağmen Türkiye'nin AB açısından "stratejik önemini" koruduğunu ve diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

Maas, "Fakat Akdeniz'deki sondaj çalışmaları gibi AB üyesi ülkelerin çıkarlarını etkileyen alanlarda Türkiye'den pozitif sinyaller beklediğimizi de açıkça belirttik" dedi.

Toplantıyı Fransa talep etti

Toplantıyı talep eden Fransa ile Türkiye ilişkileri, iki ülkenin Libya politikaları nedeniyle gerilmiş durumda.

Fransa, 10 Haziran'da Libya açıklarında Türk ve Fransız savaş gemileri arasında yaşanan gerilimi önce NATO'ya taşımış, orada iddialarının desteklenmemesi üzerine Türkiye ile ilişkileri bu kez AB platformuna taşıma kararı almıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, 1 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada da Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdüren Türkiye'ye karşı Temmuz 2019'da alınan kararlara ilave yaptırımların alınabileceğini kaydetmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, komisyon toplantısı öncesinde geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB Türkiye aleyhine kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz, daha da derinleştirir" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
AB'den flaş Ayasofya tepkisi!AB'den flaş Ayasofya tepkisi!
AÖF yaz okulu kaldırıldı mı? AÖF yaz okulu kaldırıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

Ev satma vaadiyle dolandırılan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaybetti

Ev satma vaadiyle dolandırılan yaşlı çift, tüm birikimlerini kaybetti

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Bölge bölge yayınlandı! İşte koronavirüs vaka sayıları

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı!

Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı!

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Beyaz Saray'ın, Enfeksiyon Uzmanı Fauci'yi "zayıflatmaya" çalıştığı iddiaları

Beyaz Saray'la ilgili çarpıcı iddia! Basına vereceklerdi

Skandal! İsrailli grup, Ayasofya kararı nedeniyle Türk bayrağı yaktı

İsrailli grup, Ayasofya kararı nedeniyle Türk bayrağı yaktı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 967'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 967'ye yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü'nden peş peşe korkutan koronavirüs açıklamaları

Peş peşe korkutan koronavirüs açıklamaları

Son dakika: AB'den flaş Ayasofya tepkisi!

AB'den flaş Ayasofya tepkisi!

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.