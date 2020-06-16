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AB, App Store ve Apple Pay yüzünden Apple'a dava açtı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 15:07 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Apple'ın ödeme hizmeti Apple Pay'in ve uygulama mağazası Apple Store'un rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AB, App Store ve Apple Pay yüzünden Apple'a dava açtı!

AB Komisyonu, Apple firması hakkında iki resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

APPLE'IN KURALLARI İHLAL EDİP ETMEDİĞİNE BAKILACAK

Açıklamada, Apple'ın uygulama geliştiricilerine yönelik App Store şartlarının ve ödeme hizmeti Apple Pay koşullarının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

AA

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