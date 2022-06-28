AB, Apple'ı dinlemedi: Elektronik cihazlarda tek tip şarj kullanılacak

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler, 2024 sonbaharına kadar USB-C'nin, tüm cep telefonları, tabletler ve kameralar için ortak şarj bağlantı noktası olması konusunda uzlaşmaya vardı.

Avrupa Parlamentosu tarafından bugün açıklanan karar kapsamında tüketiciler, yeni cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına ve kabloya ihtiyaç duymayacak, küçük ve orta boylu tüm taşınabilir elektronik cihazları için tek bir şarj cihazı kullanabilecekler.

Karar USB-C bağlantı noktasını kablo ile şarj edilebilen cep telefonları, tabletler, e-okuyucular, kulaklıklar, dijital kameralar, mikrofonlu kulaklıklar, video oyun konsolları ve taşınabilir hoparlörler için üreticisinden bağımsız olarak standart hale getiriyor.

Dizüstü bilgisayarların da karar yürürlüğe girdikten sonraki 40 ay içinde gereksinimlere uyarlanması gerekecek.

Açıklamada şarj hızının, hızlı şarjı destekleyen cihazlar için de uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yaz tatilinin ardından karar, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onaylanacak ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek. Hükümleri bundan 24 ay sonra uygulanmaya başlanacak. Yeni kurallar, uygulama tarihinden önce piyasaya sunulan ürünler için geçerli olmayacak.

Apple'ın itirazlarına rağmen kabul edildi

Karar öneri olarak AB üyleri arasında ilk tartışıldığında iPhone telefonlarını üreten Apple buna karşı çıkmıştı.

Apple, iPhone serisinde kendi yapımı olan özel şarj kablolarını kullanıyor.

Apple'dan BBC'ye yapılan açıklamada, "Tek tip kabloyu dayatan katı düzenlemelerin inovasyonu teşvik etmek yerine sekteye uğratacağı, bunun da Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerindeki tüketicilere zarar vereceğinden endişe duyuyoruz" denilmişti.

Apple, 2030 yılına kadar tüm cihazlarını "karbon nötr" hale getirmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Android telefonların çoğu ya USB micro-B şarja sahip ya da USB-C standart modele geçmiş durumda.

Apple'ın ürettiği iPad ve MacBook'ların yeni modelleri ile Samsung ve Huawei gibi popüler Android telefonlarda USB-C şarj kabloları kullanılıyor.

Avrupa Komisyonu'nun 2019'da hazırladığı rapora göre, 2018'de AB'de satılan şarj kablolarının yarıya yakını USB mikro-B, yüzde 29'u USB-C, yüzde 21'I de "Lightning" uç kullanıyordu.

İsrafın önlenmesi hedefleniyor

AB uzun yıllardır birlik içinde ortak standartların uygulanması için çalışma yürütüyordu.

Birliğin yasama organı olan Avrupa Komisyonu'nun yaptığı araştırmaya göre, kullanılmayan şarj kabloları nedeniyle her yıl 11 bin tonluk atık meydana geliyor.

AB içinde geçen yıl 420 milyona yakın cep telefonu ve taşınabilir elektronik cihaz satıldı.

Kişi başına yaklaşık üç şarj kablosu düşüyor ve bunların ikisi düzenli kullanılıyor.

2009'da 30'u aşkın farklı şarj kablosu ucu kullanımda iken bugünkü modellerin çoğu USB-C, USB mikro-B ve Lightning uçlarını kullanıyor.

Apple, kendisine özgü Lightning şarj kablosunu kullanacağı yönünde açıklama yapmış olsa da, bir milyar aktif iPhone kullanıcısı olduğu hesaba katıldığında, Mac ve iPad gibi bazı ürünleri yeni USB-C kablolarıyla da çalışıyor.

CCS Insight'tan Ben Wood, "Apple'ın yeni cihazlara da USB-C kablosunu eklemesi halinde bu sorun ortadan kalkacaktır" diyor.

