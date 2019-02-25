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AB-Arap Birliği Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "AB ve Arap Ligi ülkelerinin kaderleri birbirine bağlı. Bunu göç ve mülteci konusunda yaşadık. İkili ilişkileri geliştirmek önemli"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Ligi ülkelerinin kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Merkel, Mısır'da düzenlenen AB-Arap Birliği Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının yapılmasının konuşulacak çok konu olması nedeniyle önemli olduğunu belirterek, ''AB ve Arap Ligi ülkelerinin kaderleri birbirine bağlı. Bunu göç ve mülteci konusunda yaşadık. İkili ilişkileri geliştirmek önemli.'' dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, Arap ülkelerinin ekonomik refahının da önemini vurgulayarak ''Bunun için güçlü sivil toplumlar ve insan haklarına saygı gerekiyor. Özellikle sivil toplumda gençler önemli.'' diye konuştu.

Merkel'in bu ifadesi, son günlerde bazı Arap ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.

İsrail'in devlet hakkının tartışılamaz olduğunu kaydeden Merkel, Almanya'nın İsrail ve Filistin olarak iki devletli çözümden yana olduğunu bir kez daha tekrarladı.

Bazı Arap ülkelerindeki sıkıntıların askeri çözümden ziyade siyasi çözüm üretilerek halledilmesi gerektiğine dikkati çeken Almanya Şansölyesi, terörle mücadele konusunda bir fikir birliği olduğunu ifade etti.

Yemen'deki insani felaket durumunu da dile getirdiğini ifade eden Merkel, bu konuda Stockholm görüşmeleri süreciyle bir umut oluştuğunu ve bölgedeki silahların susması ve bu sürenin uzun olmasının önemli olduğunu anlattı.

Merkel, Suriye konusuna da değinerek, 6 milyon kişinin terk ettiği ülkede siyasi bir değişim sürecine ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını ve Suriye'nin siyasi geleceğinin ne olacağı konusunda Arap Ligi ülkeleriyle karşılıklı görüşmelerin sürmesini istediğini vurguladı.

Angela Merkel, zirvede problemlerin çözülmesi için ortak bir istek olduğunu gördüğünü de sözlerine ekledi.

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Almanya Almanya Başbakan Angela Merkel

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