AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri başvuruları başladı

Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri yarışmasının başvurularının başladığı bildirildi.

Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, AB desteğiyle Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa düzenlediği yarışmada, gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanıma, teşvik etme ve Batı Balkanlar ile Türkiye'de nitelikli araştırmacı gazeteciliğin görünürlüğünün artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Başvuru sahiplerinin, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, gücün kötüye kullanılması, temel hakların ihlal edilmesi, yolsuzluk ve organize suç konularında yayınlanmış araştırma yazılarıyla yarışmaya katılabileceği belirtilen yarışmada son başvurularını 17 Temmuz 2019 tarihine kadar yapabilecekleri aktarıldı.

Batı Balkanlar ve Türkiye'de Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğinin Güçlendirilmesi Projesinin bir parçası olarak yürütüldüğü ifade edilen yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin avro ödül verileceği, dereceye girenlerin ödüllerini katıldıkları ülkeden alacakları bildirildi.

