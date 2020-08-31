AB artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'yi "riskli ülkeler" listesinden çıkarmadı

Avrupa Birliği, koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide 16'nın üzerinde olan ülkeleri, riskli sayıyor. Son günlerde Avrupa'da giderek artan vakalar nedeniyle, birçok ülke tarafından İspanya ve Kıbrıs da Türkiye'nin de yer aldığı zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken turuncu listeye dahil edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle AB vatandaşlarını uyarmak amacıyla ayda iki kez yenilenen seyahat tavsiyeleri listesi, 1 Eylül itibariyle yeniden düzenlendi. Türkiye, yeni listede de, riskli ülkeler listesinde kalmaya devam etti.

Almanya da Türkiye'ye yapılacak seyahatler konusunda kuralları daha da sıkılaştırma karar aldı. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle karayoluyla Avrupa'dan Türkiye'ye gidenlerin sayısı yüzde 70 azaldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun her 15 günde bir yenilenen seyahat tavsiyelerinde, Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar yine kaldırılmadı. Türkiye, zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen, "riskli ülkeler" listesinde kalmaya devam edecek.

Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya'nın yanı sıra, 1 Eylül'den itibaren Macaristan ve Slovakya da turuncu listeye alınacak. Birçok Avrupa ülkesi, AB sınırıları içindeki bu ülkelere de seyahat kısıtlaması getirilecek.

Yüksek vaka sayıları nedeniyle turuncu listede yer alan Slovenya da, Hollanda ve ve diğer bazı Avrupa ülkeleri tarafından, kesinlikle gidilmemesi gereken kırmızı listeye alınması gündemde.

Sırbistan, Karadağ, Bosna - Hersek ve Arnavutluk'un tamamı da riskli ülkeleri simgeleyen turuncu listede bulunuyor.

Belçika ve Fransa'nın belirli kesimleri de, yüksek vaka artışı yüzünden turuncu listeye alındı. Fransa'da yaklaşık 15 bölgeye, zorunlu haller dışında gidilmesi önerilmiyor.

AB, vatandaşlarının başta ABD olmak üzere Avrupa dışındaki ülkelere zorunlu haller dışında seyahat etmemesini tavsiye ediyor.

Kırmızı ve Turuncu listedeki ülkeler, Avrupa'daki sigorta şirketleri tarafından kapsam dışında tutuluyor. Bu ülkelerden dönenler, birçok AB ülkesinde 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuluyor. Karantina süreci, yıllık izinden sayılmadığı için çalışanlar, iş yerleri ile sorun yaşıyor.