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AB artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'yi "riskli ülkeler" listesinden çıkarmadı

31.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun her 15 günde bir yenilenen seyahat tavsiyelerinde, Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar yine kaldırılmadı. Türkiye, zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen, "riskli ülkeler" listesinde kalmaya devam edecek.

AB artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'yi "riskli ülkeler" listesinden çıkarmadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun her 15 günde bir yenilenen seyahat tavsiyelerinde, Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar yine kaldırılmadı. Türkiye, zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen, "riskli ülkeler" listesinde kalmaya devam edecek.

Almanya da Türkiye'ye yapılacak seyahatler konusunda kuralları daha da sıkılaştırma karar aldı. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle karayoluyla Avrupa'dan Türkiye'ye gidenlerin sayısı yüzde 70 azaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle AB vatandaşlarını uyarmak amacıyla ayda iki kez yenilenen seyahat tavsiyeleri listesi, 1 Eylül itibariyle yeniden düzenlendi. Türkiye, yeni listede de, riskli ülkeler listesinde kalmaya devam etti.

Brüksel'deki kaynaklara göre, özellikle son dönemde yeniden artış gösteren koronavirüs rakamları nedeniyle, Türkiye'nin "güvenli ülkeler" listesine alınmadığını bildirdi.

Avrupa Birliği, koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide 16'nın üzerinde olan ülkeleri, riskli sayıyor. Son günlerde Avrupa'da giderek artan vakalar nedeniyle, birçok ülke tarafından İspanya ve Kıbrıs da Türkiye'nin de yer aldığı zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken turuncu listeye dahil edildi.

Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya'nın yanı sıra, 1 Eylül'den itibaren Macaristan ve Slovakya da turuncu listeye alınacak. Birçok Avrupa ülkesi, AB sınırıları içindeki bu ülkelere de seyahat kısıtlaması getirilecek.

Yüksek vaka sayıları nedeniyle turuncu listede yer alan Slovenya da, Hollanda ve ve diğer bazı Avrupa ülkeleri tarafından, kesinlikle gidilmemesi gereken kırmızı listeye alınması gündemde.

Sırbistan, Karadağ, Bosna - Hersek ve Arnavutluk'un tamamı da riskli ülkeleri simgeleyen turuncu listede bulunuyor.

Belçika ve Fransa'nın belirli kesimleri de, yüksek vaka artışı yüzünden turuncu listeye alındı. Fransa'da yaklaşık 15 bölgeye, zorunlu haller dışında gidilmesi önerilmiyor.

AB, vatandaşlarının başta ABD olmak üzere Avrupa dışındaki ülkelere zorunlu haller dışında seyahat etmemesini tavsiye ediyor.

Kırmızı ve Turuncu listedeki ülkeler, Avrupa'daki sigorta şirketleri tarafından kapsam dışında tutuluyor. Bu ülkelerden dönenler, birçok AB ülkesinde 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutuluyor. Karantina süreci, yıllık izinden sayılmadığı için çalışanlar, iş yerleri ile sorun yaşıyor.

Olası bir kapanma durumunda, Avrupa'daki hükümetler, kırmızı ve turuncu bölgedeki vatandaşlarını geri getirme sorumluluğunu üstlenmeyeceğini açıkladı.

Antalya, Türkiye

Almanya'dan Türkiye için yeni kurallar

Almanya, geçtiğimiz günlerde Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'yı kapsayan 4 il için seyahat kısıtlamalarını gevşetme kararı almıştı ancak Berlin yönetimi, bu konuda yeni kurallar getirdi.

Türkiye'den Almanya'ya sadece AB içinde oturma izni olan Türk vatandaşları seyahat edebilecek. Seyahatten 48 önce koronavirüs testi yaptıran ve test sonucu negatif çıkan yolcular uçağa alınacak.

Testi negatif çıksa da, Türkiye'den Almanya'ya dönen herkes 14 gün karantinaya tabi tutulacak. Almanya'ya gelişten en erken 5 gün sonra yapılacak koronavirüs testi de negatif çıkanlar, zorunlu karantinadan muaf tutulacak.

Türkiye'den döndükten sonra zorunlu karantinaya alınanların ücret kaybı karşılanmayacak ve bu süreç yıllık izinden sayılmayacak.

Türkiye'ye giriş sayısı da azaldı

Salgın nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamaları, Avrupa'dan karayoluyla ana vatana giden Türkiye kökenli göçmen sayısının ciddi biçimde azalmasına neden oldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran - 24 Ağustos tarihleri arasında giriş - çıkış yapanların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında daha az gerçekleşti.

Türk makamlarının açıkladığı verilere göre, 2019 yılında Haziran - Ağustos döneminde Kapıkule'den 1 milyon 352 bin 787 kişi giriş, 1 milyon 31 bin 93 yolcu da çıkış yaptı.

Bu yıl ise, aynı dönemde giriş yapanların sayısı 471 bin 287, çıkış yapanların sayısı da 357 bin 783 oldu.

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