AB aşı belgesi için hazırlıklara başladı

Von der Leyen geçtiğimiz haftalarda yapılan AB zirvesinde aşı belgesi ile ilgili olarak "Gelecek aylarda teknik şartlarını oluşturmak istiyoruz" demiş, uygulamanın başarılı olabilmesi için üye ülkelerden destek istemişti. Von der Leyen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dijital aşı belgesiyle ilgili olarak yasal düzenleme teklifini bu ay sunacaklarını belirtti. Von der Leyen hedeflerinin bir kişinin aşı olduğunun kanıtlanabilmesi, aşılanamayanların test sonuçlarının görülebilmesi olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) aşı olanlara verilmesi planlanan dijital belgenin hazırlıklarına başladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu’ndaki Alman muhafazakar milletvekillerine yaptığı açıklamada AB çapında dijital aşı belgesi için gereken yasal düzenlemeye ilişkin tekliflerini bu ay sunacaklarını söyledi. Von der Leyen "Dijital yeşil belgenin nasıl görüneceğine dair soruya gelince, yasal düzenleme teklifini Mart ayında sunacağız" ifadelerini kullandı.

AB, geçen ay düzenlenen zirvede üç ay içerisinde bir aşı belgesi düzenlenmesi konusunda uzlaşmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçen hafta AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen video konferanstan sonra yaptığı açıklamada, belgenin "yaz dönemine kadar hazır olması için siyasi bir gereklilik oluştuğunu" kaydetmişti.

Aşı belgesinin QR kodu ile görülebilmesi, insanların döküman olarak yanında ya da telefonunda taşıyabilmesi planlanıyor. Bu nedenle 27 üye ülkenin sistemlerinin bağlantılı olması gerekiyor. Bu dökümanın seyahat, restoran veya etkinliklerde kolaylık sağlayıp sağlamayacağı konusu ise henüz netleşmedi. Bu konuda her ülkenin kendisinin karar vermesi bekleniyor.

dpa, rtr/SSB, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

