AB, aşı kimliklerinin süresini 9 ayla sınırlamayı planlıyor

Ancak özellikle Doğu Avrupa ülkeleri seyahati kısıtlar gerekçesi ile bu plana temkinli yaklaşıyor.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Birlik içinde seyahat imkanı tanıyan Covid-19 aşı kimliklerinin süresini 9 ay ile sınırlamayı planlanıyor. Reuters'in Avrupa Birliği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ancak bazı ülkelerin seyahati kısıtlar gerekçesiyle bu planlardan kaygı duyduğu belirtildi.

AB, Covid-19'a karşı aşılarının tamamlayanların, iyileşenlerin veya negatif sonuçlu PCR testi olanlar için Temmuz ayında aşı kimliği uygulaması başlatmıştı.

Ancak koronavirüs aşılarının etkisinin zamanla azaldığının belirlenmesi üzerine Kasım ayında AB Komisyonu aşı kimliklerinin sadece 9 ay geçerli olmasını önermişti.

Aşı kimliklerinin geçerlilik süresinin sınırlaması, AB vatandaşlarının test olmadan veya karantinaya girmeden Birlik içinde serbestçe seyahat edebilmesi için hatırlatma aşısı olması anlamına geliyor.

Reuters'e konuşan bir bürokrat ve bir diplomat, AB hükümetlerinin aşı kimliklerinin geçerlilik süresinin 9 ay ile sınırlandırılması konusunda Cuma günü uzlaşma sağlayabileceğini dile getirdi.

Bazı ülkeler temkinli

Reuters'in konuştuğu üçüncü bir diplomat ise konuya ilişkin görüşmelerin gelecek haftaya da sarkabileceğini belirterek bazı ülkelerin kaygıları olduğunu ifade etti.

AB içinde aşı kimliğinin süresinin kısıtlanmasına genel olarak destek verildiğini belirten AB'li diplomat, insanların serbest dolaşımı ve seyahat sektörü açısından özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin çekinceleri olduğunu belirtti.

AB hükümetleri, seyahat ve turizm sektörünü olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınılması gerektiğini defalarca tekrarlamış olmalarına rağmen, her ülkede farklı uygulamalar bulunuyor.

AB Komisyonu, aşı kimliğinin 9 ay geçerli olmasını önerirken, Fransa bu süreyi 7 ay olarak belirledi. AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti aşı kimliğinin 7 ay geçerli olmasına karar verirken, Yunanistan belirli bir yaşın üzerindekiler için aşı kimliğinin süresinin 6 ay olması kararını aldı. AB'li yetkililer ise her iki ülkenin de uygulamalarını AB ile uyumlu hale getireceğini belirtiyor.

Birlik dışından gelenlere test zorunluluğu

Reuters'e konuşan kaynaklar, sağlık uzmanlarından oluşan bir komisyonun Perşembe günü yaptığı toplantıda, AB Komisyonu'nun Birlik dışından seyahat eden herkesin PCR testi ibraz etme zorunluluğunu görüştüğünü de aktardı. AB Komisyonu'nun önerisine göre, aşılarını tamamlamış olanlardan da sonucu negatif olan PCR testi istenmesi öngörülüyor. Haberde, AB sağlık uzmanlarının toplantıda uzlaşma sağlayamadığı, ancak görüşmelerin sürdürüleceği belirtildi.

Reuters/JD, EC

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