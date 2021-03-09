AB 'aşı milliyetçiliği' iddialarını reddetti

Michel, AB Konseyinin haftalık haber bültenindeki yazısında, 450 milyon nüfuslu 27 AB ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük bir aşılama kampanyası yürütüldüğünü, bazı zorluklar nedeniyle oluşan düş kırıklıklarını anladığını bildirdi.

"SABIRSIZLANMAK GAYET MEŞRUDUR"

Birçok kişinin aşı olabilmek ve normal hayatına dönebilmek için sabırsızlandığını dile getiren Michel, "Sabırsızlanmak gayet meşrudur ancak bu durum daha geniş perspektifi görmemizi engellememeli." ifadesini kullandı.

Michel, "Avrupa olmadan bir yıldan kısa sürede birkaç çeşit aşı geliştirmek ve üretmek mümkün olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, şunları kaydetti: "Bizimkinden daha az arzu edilen değerleri bulunan Çin ve Rusya'nın bizi yanıltmasına izin vermeyelim. Rusya ve Çin başka ülkelere aşı arz etmek için çok sınırlı ancak geniş şekilde reklamı yapılan operasyonlar yürütüyor. Mevcut sayılara göre bu ülkeler her 100 kişiye uygulanan doz bakımından AB'nin ancak yarısı kadar aşılama yaptı. Avrupa aşıyı propaganda amaçlı kullanmayacak. Biz değerlerimizi savunacağız."