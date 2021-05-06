AB "aşı patentleri kaldırılsın" fikrini görüşmeye hazır

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen konuyu görüşebileceklerini dile getirdi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) pandemi ile daha iyi mücadele edebilmek için koronavirüs aşılarının patentlerini askıya alma girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Brüksel’in ABD’nin önerisini görüşmeye hazır olduğunu dile getiren von der Leyen, "Ancak kısa vadede, aşı üreten tüm ülkelere ihracatlara izin verme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, pandeminin olağanüstü önlemler gerektirdiğini belirterek, Çarşamba günü sürpriz bir şekilde koronavirüs aşıları ile ilgili patent haklarının geçici olarak kaldırılmasını talep etmiş ve bunun için Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) girişimlerde bulunacaklarını ifade etmişti.

Büyük ilaç şirketlerine ev sahipliği yapan sanayi ülkeleri ise patentlerin üzerindeki korumanın askıya alınması fikrine bugüne dek karşı çıktı. Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA) ABD'nin kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirirken çok sayıda yardım kuruluşu, Washington’un açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.