AB Bakanları İran İçin Olağanüstü Toplanıyor

AB Dışişleri Bakanları ABD ile İran arasında tırmanan krizi görüşmek üzere, Cuma günü olağanüstü toplanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin kendisini ABD-İran çatışmasında arabulucu olarak gördüğünü, bölgede tansiyonun düşürülmesinin ise başta İran ve Irak'ın yararına olduğunu açıkladı.

AB Dışişleri Bakanları, İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika'nın hava bombardımanı sonunda Bağdat'ta öldürülmesinin ardından bölgede yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla, Cuma günü saat 14.00'de Brüksel'de bir araya geliyor. Avrupa Komisyonu da, aynı konuyu görüşmek üzere, Çarşamba günü toplanıyor.

Alman Hristiyan Birlik Partisi'nin (CSU) Seeon kentindeki toplantısında konuşan AB Komiyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "Benim işim bu konuyu değerlendirmek değil, çözüm bulmak. AB gerginliği tırmandırma yolunu değil, ihtiyatlı olma, arabulucu olma yolunu seçmelidir. Bu konuda daha fazla diplomasi alanı açılmasından yanayız. Bölgedeki tüm aktörlerle iletişime geçecek kanalların oluşturulması gerekiyor" dedi. Von der Leyen, İran'ın Nükleer Anlaşma'ya uymayacağını açıklamasının endişe verici bir gelişme olduğunu dile getirdi ve "krizin sorumlusunun İran ve müttefikleri olduğunu, Amerikalılar'ın yalnızca provokasyona yanıt verdiğini" savundu.