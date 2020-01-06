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  4. AB Bakanları İran İçin Olağanüstü Toplanıyor

AB Bakanları İran İçin Olağanüstü Toplanıyor

06.01.2020 21:09 | Son Güncelleme

AB Dışişleri Bakanları, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla, Cuma günü saat 14.00'de Brüksel'de bir araya geliyor. Avrupa Komisyonu da, aynı konuyu görüşmek üzere, Çarşamba günü toplanıyor

AB Bakanları İran İçin Olağanüstü Toplanıyor

AB Dışişleri Bakanları ABD ile İran arasında tırmanan krizi görüşmek üzere, Cuma günü olağanüstü toplanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin kendisini ABD-İran çatışmasında arabulucu olarak gördüğünü, bölgede tansiyonun düşürülmesinin ise başta İran ve Irak'ın yararına olduğunu açıkladı.

AB Dışişleri Bakanları, İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika'nın hava bombardımanı sonunda Bağdat'ta öldürülmesinin ardından bölgede yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla, Cuma günü saat 14.00'de Brüksel'de bir araya geliyor. Avrupa Komisyonu da, aynı konuyu görüşmek üzere, Çarşamba günü toplanıyor.

Alman Hristiyan Birlik Partisi'nin (CSU) Seeon kentindeki toplantısında konuşan AB Komiyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "Benim işim bu konuyu değerlendirmek değil, çözüm bulmak. AB gerginliği tırmandırma yolunu değil, ihtiyatlı olma, arabulucu olma yolunu seçmelidir. Bu konuda daha fazla diplomasi alanı açılmasından yanayız. Bölgedeki tüm aktörlerle iletişime geçecek kanalların oluşturulması gerekiyor" dedi. Von der Leyen, İran'ın Nükleer Anlaşma'ya uymayacağını açıklamasının endişe verici bir gelişme olduğunu dile getirdi ve "krizin sorumlusunun İran ve müttefikleri olduğunu, Amerikalılar'ın yalnızca provokasyona yanıt verdiğini" savundu.

"Nükler anlaşma her zamankinden daha önemli"

AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine getirilen tüm limitleri kaldırdıkları açıklamasından derin kaygı duyduklarını dile getirdi. Borell Twitter hesabından paylaştığı mesajında da, "Nükleer anlaşmanın herkes tarafından tam olarak uygulanması artık bölgesel istikrar ve küresel güvenlik için her zamankinden daha önemli" dedi.

Çözüm yolunda tüm taraflarla çalışılması gerektiğini vurgulayan Borell, AB'nin "sonuçları değerlendirmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (AIEA) çalışmalarına güveneceklerini de" vurguladı. İspanyol politikacı Josep Borrell, geçtiğimiz Pazar günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e Brüksel'e gelmesi için bir davetiye gönderdi ve İran'dan Ortadoğu'daki tansiyonun düsürülmesi yönünde adım atmasını istedi.

Borell'in sözcüsü Peter Stano da günlük basın toplantısında, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na güvenmek ve alandaki gerçekler hakkında ne söylediğini görmek zorundayız" dedi. Süleymani'nin ölümünden bu yana çok sayıda girişim ve telefon görüşmesi gerçekleştiğine dikkat çeken Stano, "Nükleer Anlaşma'nın devam etmesi gerektiği konusunda karşılıklı bir anlayış var, ancak nasıl devam etmek istediklerini bize bildirmek İranlıların elinde" diye konuştu.

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