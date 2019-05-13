AB bakanlarından İran toplantısı

Bakanlar bu doğrultuda Brüksel'de toplanıyor.Avrupa Birliği (AB) bakanları, 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan kısmen çekilen İran'ın bu mutabakat kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmasını sağlayacak yolları görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

Tahran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Almanya ve AB arasında imzalanan nükleer mutabakat, ABD'nin geçen yıl bu anlaşmadan çekilmesinin ardından riske girmişti. Mutabakattan çekilen ABD, İran'a uyguladığı ancak anlaşma uyarınca dondurduğu yaptırımlarını da yeniden yürürlüğe sokmuştu. İran da 8 Mayıs'ta, nükleer anlaşmadan doğan bazı taahhütlerini askıya aldığını duyurdu.

İran ültimatom vermişti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen hafta özellikle petrol ve bankacılık sektörlerini hedef alan yaptırımların etkisinin hafifletilmesi için Avrupalı ülkelere 60 gün süre tanıdı. Ancak Avrupa'nın nüfuz sahibi ülkeleri "her türlü ültimatomun reddedileceğini" açıkladı. Almanya, İngiltere, Fransa ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin ortak açıklamasında, mutabakata olan bağlılık dile getirilirken İran tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınmaya davet edildi.