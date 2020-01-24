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AB Başkanları, Brexit Anlaşması’nı imzaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını içeren Brexit Anlaşması’nı imzaladı.İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını içeren yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını içeren Brexit Anlaşması’nı imzaladı.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını içeren yasa tasarısı Brexit, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylanmasının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından da imzalandı. Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Leyen ile birlikte İngiltere’nin AB’den çıkmasını içeren anlaşmayı imzaladım. Bazı şeyler değişecek ama arkadaşlığımız baki kalacak. Ortaklar ve müttefikler olarak yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.
Anlaşma, 29 Ocak’ta Brüksel’de düzenlenecek Genel Kurul’da Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek.
Ülkede 3 yıldır süren tartışmaların ardından Boris Johnson’ın Başbakan olarak seçilmesiyle beraber onaylanmasına kesin gözüyle bakılan Brexit sürecinin, 31 Ocak tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

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