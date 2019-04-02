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AB Başkanlığı geleceğin Türk avrokratlarını yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

"Avrupa Koleji Burs Programı" iki yıl aradan sonra tekrar başladı - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Program, geleceğin avrokratları arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır. Türkiye'nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır"

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığınca yapılan "Avrupa Koleji Burs Programı" iki yıl aradan sonra tekrar başladı.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle akademik açıdan başarılı olan ve AB alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere sağlanan Avrupa Koleji Burs Programı, iki yıl aradan sonra yeniden başlatıldı.

2019-2020 akademik yılı için burs programına toplam 216 başvuru yapıldı.

Bu başvurular arasından Avrupa Koleji tarafından ön kabulü yapılan 63 aday, AB Başkanlığının sağladığı 13 burs için 7-8 Mayıs'ta İstanbul'da mülakata girecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesine, AB Başkanlığı internet sitesinden erişilebiliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, programa ilişkin şunları kaydetti:

"Avrupa Koleji, Avrupa'da AB konusunda eğitim veren en başarılı eğitim kurumudur. Bugüne kadar 103 Türk öğrenci kolejden mezun olmuştur. Program, geleceğin avrokratları arasında Türklerin de olması için önemli bir adımdır. Türkiye'nin ve AB üyelik sürecimizin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır."

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AB Başkanlığı Avrupa Koleji Burs Programı Büyükelçi Faruk Kaymakcı

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