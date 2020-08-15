AB, Belarus'a uygulayacağı yaptırımların niteliğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Jacek Czaputowicz, AB Dışişleri Bakanlarının dün Belarus'a yaptırım uygulama kararı aldığını ve yaptırım listesi hazırlamaya başladığını anımsattı.

Czaputowicz, "Yaptırımların sıradan insanlara darbe vurmaması için ne yapabileceğimizi ele aldık. Sıradan insanlara zarar vermekten kaçınmayı kararlaştırdık. Yaptırımlar, sadece yönetici pozisyonundaki kişilere uygulanacak" dedi.

'HER KOŞULDA DİYALOG KURMA NİYETİNDEYİZ'

AB'nin yaptırım kararını Sputnik'e değerlendiren Belarus Dışişleri Bakanı Anatoliy Glaz, Minsk'in her koşulda AB'yle diyalog kurma niyetinde olduğunu belirterek yaptırımları 'politikanın sonu' olarak niteledi.

Glaz, "Yaptırımlar, politikanın sonunun geldiğini ifade ediyor. Bu nedenle şu anda temel konu, AB'nin Belarus'a yönelik bir politikası olup olmadığıdır. Bizim bir politikamız var. Belarus dış politikasında AB, öncelikli alanlardan biri olarak yer alıyor" dedi.

Glaz, "Her koşulda ve halükarda biz iletişim devam etmesinden ve zor da olsa diyaloğun sürmesinden yanayız" diye ekledi.