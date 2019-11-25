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AB Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmesini desteklediğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

AB Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmesini desteklediğini açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in yapacağı üçlü görüşmeye ilişkin, "Müzakerelerin başarılı biçimde neticelenmesini arzu ediyoruz." dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak üçlü görüşmeyi desteklediklerini ve "birleşme sürecinin devam etmesini" ümit ettiklerini söyledi.

İki liderin görüşmesini her zaman olumlu bulduklarını belirten Andreeva, "Müzakerelerin başarılı biçimde neticelenmesini arzu ediyoruz." dedi.

Akıncı, Anastasiadis ve Guterres, akşam yemeğinde üçlü gayriresmi görüşme için bir araya gelecek.

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AB Kıbrıs KKTC

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