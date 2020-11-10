AB Biontech ve Pfizer'le görüşmeleri tamamladı

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.Avrupa Birliği Komisyonu, Alman Biontech ile Amerikan Pfizer şirketlerinin geliştirdiği koronavirüs aşısınıtedarik etmek için görüşmeler yürütüldüğü ve şirketlerle anlaşma aşamasında olunduğunu bildirdi. AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides görüşmelerin tamamlandığını söyleyerek, "Hedef anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda Hristiyan Demokrat Grup EPP'nin lideri Alman siyasetçi Manfred Weber Pnoenix televizyonuna yaptığı açıklamada daha iyimser konuşarak anlaşmanın önümüzdeki saatlerde imzalanacağını belirtti. Ancak Weber, "Anlaşmalar teknik, nesnel ve yasal açıdan uygun şekilde sonuçlandırılmalıdır" diye de ekledi. Weber Avrupa'nın aşı konusundaki görüşmeleri Amerikan Pfizer şirketiyle tek bir koldan yürüttüğünü bu sayede şirketin karşısında güçlü konumda olunabildiğini belirtti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da aşı ile ilgili Berlin'de açıklama yaptı. Spahn, "Önümüzdeki günlerde anlaşmanın sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi. Biontech ve Pfizer'le ön anlaşma yapıldığını söyleyen Spahn buna göre Avrupa'nın 200 milyon doz aşıyı güvence altına aldığını kaydetti. Bakan, bu aşıların 100 milyonunun Almanya'ya gelmesinin beklendiğini kaydetti.