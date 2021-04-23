HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB, BioNTech'ten 1,8 milyar ilave doz aşı alıyor

AB, BioNTech'ten 1,8 milyar ilave doz aşı alıyor

23.04.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği, BioNTech - Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısından ilave 1,8 milyar doz alacağını açıkladı.

Avrupa Birliği, BioNTech - Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısından ilave 1,8 milyar doz almak için anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını duyurdu. Söz konusu anlaşma, Avrupa Birliği'nin Pfizer - BioNTech ile yaptığı üçüncü anlaşma. AB, önceki anlaşmalar kapsamında 600 milyon doz aşı sipariş etmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "BioNTech- Pfizer ile yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Anlaşma, 2021-2023 yılları arasında temin edilmek üzere 1,8 milyar doz aşı öngörüyor. Böylece, bağışıklığı arttırmak için gereken ilave dozları güvenceye alıyoruz" dedi.

Leyen, bugün Pfizer'in Belçika'nın Puurs kentinde bulunan aşı üretim merkezini ziyaret etti. Leyen, ziyareti esnasında AB aşılama programının, yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamaya yetecek dozda aşıyı Temmuz ayı sonuna kadar temin edeceğini söyledi. Daha önce bu hedefin Eylül sonunda gerçekleştirilebileceği açıklanmıştı.

Leyen, Twitter hesabından "Pfizer ve BioNTech gibi güçlü ve güvenilir partnerlerimiz sayesinde AB'de aşılama hızı artıyor. Temmuz ayında AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamaya yetecek aşımızın olacağına güvenim tam" dedi.

Reuters, AFP / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlara takıldı! İki milyonda bir görülüyorAğlara takıldı! İki milyonda bir görülüyor
Rus muhalif Navalny'den flaş 'açlık grevi' kararıRus muhalif Navalny'den flaş 'açlık grevi' kararı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten

Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Abisi konuştu: Kardeşim bizi de vurup gitti!

Abisi konuştu: Kardeşim bizi de vurup gitti!

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.