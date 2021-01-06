AB Bir Ampul Aşıdan Ek Doz Elde Edecek

Avrupa ilaç dairesi, bir ampulde beş doz olarak belirlenen Pfizer/BioNTech aşısından altıncı bir doz daha çıkartılması için onay verebilir. Bu da aşı stokları azaldığında bir seferde kullanılabilecek doz sayısını arttırmış olacak. Yetkililer özel şırıngalarla ampulün dibinde kalan aşıdan fazladan bir doz daha elde edilmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Avrupa ülkeleri, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyı iki hafta önce Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onaylanmasının ardından uygulamaya başladı. Verilen onay her tüpten beş doz aşı çıkartılmasını içeriyordu.

EMA, Pfizer/BioNTech aşısı için verdiği onayın içeriğini değiştirerekher ampul aşından altıncı dozun çıkartılmasına da onay vermeye hazırlanıyor. Reuters haber ajansına konuşan yetkili EMA’in kısa süre içinde aşıya verdiği onayda bu yönde değişiklik yapacağını bildirdi.

Bir EMA sözcüsü, onayda mümkün olan en kısa sürede değişiklik yapılması talebinin Pfizer/BioNTech'ten geldiği belirtildi. EMA’nın ise ampul başına altı doz kullanılmasıyla ilgili veri paylaşmasını istediği kaydedildi.