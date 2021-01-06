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AB Bir Ampul Aşıdan Ek Doz Elde Edecek

06.01.2021 23:48 | Son Güncelleme:
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AB Bir Ampul Aşıdan Ek Doz Elde Edecek

Avrupa ilaç dairesi, bir ampulde beş doz olarak belirlenen Pfizer/BioNTech aşısından altıncı bir doz daha çıkartılması için onay verebilir. Bu da aşı stokları azaldığında bir seferde kullanılabilecek doz sayısını arttırmış olacak

Avrupa ilaç dairesi, bir ampulde beş doz olarak belirlenen Pfizer/BioNTech aşısından altıncı bir doz daha çıkartılması için onay verebilir. Bu da aşı stokları azaldığında bir seferde kullanılabilecek doz sayısını arttırmış olacak. Yetkililer özel şırıngalarla ampulün dibinde kalan aşıdan fazladan bir doz daha elde edilmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Avrupa ülkeleri, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyı iki hafta önce Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onaylanmasının ardından uygulamaya başladı. Verilen onay her tüpten beş doz aşı çıkartılmasını içeriyordu.

EMA, Pfizer/BioNTech aşısı için verdiği onayın içeriğini değiştirerekher ampul aşından altıncı dozun çıkartılmasına da onay vermeye hazırlanıyor. Reuters haber ajansına konuşan yetkili EMA’in kısa süre içinde aşıya verdiği onayda bu yönde değişiklik yapacağını bildirdi.

Bir EMA sözcüsü, onayda mümkün olan en kısa sürede değişiklik yapılması talebinin Pfizer/BioNTech'ten geldiği belirtildi. EMA’nın ise ampul başına altı doz kullanılmasıyla ilgili veri paylaşmasını istediği kaydedildi.

Pfizer ve BioNTech henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Reuters’a konuşan kaynak, onayda yapılacak değişikliğin aşının aynı ampulden daha fazla doz çıkartılmasını sağlayacak özel şırıngalarla çekilmesini gerektireceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu üyesi Peter Liese, üye ülkelerdeki yetkililerin,bu özel şırıngalardan sipariş etmesinin gerekeceğini, bu şırıngaların çok yaygın olduğunu ve 0,09 Euro (80 kuruş) gibi fiyatlara temin edilebileceğini belirtti.

Liese’ye göre acil kullanım onayında yapılacak bu değişikliğim, Pfizer/BioNTech’in aşısının AB’deki doz oranını yüzde 20 arttırması bekleniyor.

AB, Pfizer/BioNTech ile yaptığı sözleşmeye göre 200 milyon doz aşı almayı garanti etmiş, 100 milyon daha sipariş etme seçeneğini de saklı tutmuştu. AB yetkilileri Reuters’a yaptıkları açıklamada 50 ile 100 milyon arasında yeni dozun da sipariş verilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

AB’ye göre 200 milyon dozun ilk kısmının Eylül ayına kadar teslim edilmesi bekleniyor. AB’nin nüfusu yaklaşık 450 milyon ve herkesin iki doz aşı olması gerekiyor.

AB, Amerikalı Moderna’nın ürettiği Corona aşısının acil kullanımına da bugün onay verdi. 80 milyon doz sipariş veren AB, 80 milyon ek doz isteme hakkını da saklı tutuyor. Teslimatın ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.

AB üyeleri birlik içinde kullanılan aşıları EMA’in tavsiyesinden farklı biçimde de kullanabilir; ancak bu durumda dava açılması riskiyle karşı karşıya kalabilir.

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