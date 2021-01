AB, birlik topraklarından aşı ihracını izne bağladı

Brüksel, Mart sonuna kadar taahhüt ettiği aşıları gönderemeyen Pfizer ile de tartışma yaşıyor. Pfizer bunun nedeninin Belçika'daki bir tesisinin acil genişletme çalışmaları olduğunu söylüyor.

AstraZeneca'nın 2021'in ilk çeyreğinde AB'ye taahhüt ettiği aşılardan yüze 60 azını göndermesi bekleniyor.

The EU is also in a supply dispute with Pfizer, which is set to fall short of the contracted vaccine volume for the EU by the end of March. Pfizer says the reason for that is the urgent expansion of its facility in Puurs, Belgium.

AB ihraç izni aranmasında, yoksul ülkelere aşı bağışı için kurulan Covax girişimine gönderilenleri, İsviçre'yi, Batı Balkan ülkelerini, Norveç' ve Kuzey Afrika'yı muaf tutuyor. Ancak İngiltere muaf değil.

AB aşağıdaki şirketlerle aşı sözleşmeleri yaptı:

AstraZeneca - 400 milyon doz

Sanofi-GSK - 300 milyon doz

Johnson and Johnson - 400 milyon doz

Pfizer-BioNTech - 600 milyon doz

CureVac - 405 milyon doz

Moderna - 160 milyon doz

'Contractual obligation'

AB yetkilileri, AstraZeneca'nın AB'deki tesislerinde çıkan sorunlar nedeniyle yaşanan üretim eksiğinin, İngiltere'deki tesislerin kullanılmasıyla karşılanması gerektiğini söylüyor.

Şirket Çarşamba günü, İngiltere'yle yapılan sözleşmelerin bunu engellediğini belirtti.