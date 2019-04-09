AB, Brexit ertelemesi için gerekçe istiyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit'in ertelenmesine ilişkin, "Erteleme bir amaca hizmet etmeli. Ertelemenin süresi de hedefle orantılı olmalı." dedi.

Lüksemburg'da düzenlenen AB Genel İşler Konseyinin Brexit oturumunun ardından basına açıklamalarda bulunan Barnier, AB ile İngiltere arasındaki ayrılık anlaşmasının müzakereye açık olmadığını tekrar vurguladı.

Barnier, İngiltere'nin talep etmesi durumunda taraflar arasında gelecekteki ilişkiyi belirleyecek siyasi deklarasyonunun gümrük birliğini de kapsayacak şekilde değiştirilebileceğine işaret etti.

AB'nin amacının düzenli ayrılık olduğunun altını çizen Barnier, "Anlaşmasız ayrılık hiçbir zaman AB'nin tercihi olmayacaktır. Bunu engellemek için İngiltere'nin anlaşmayı onaylaması gerekir." diye konuştu.

Barnier, "Erteleme bir amaca hizmet etmeli. Ertelemenin süresi de hedefle orantılı olmalı." vurgusunu yaparak İngiltere'nin erteleme süreciyle tam olarak ne elde etmek istediğini açıklaması gerektiğini belirtti.