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"AB, Brexit yanlılarının yalanlarına müdahale etmeliydi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "(İngiltere'de 2016'daki Brexit referandumuna) AB'nin müdahale etmemesi hataydı, çünkü (ayrılık yanlılarının) yaydığı yalanları bir tek biz düzeltebilirdik" - "Dünyanın karşılaştığı ekonomik sorunlar, büyük ölçüde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları üzerinden okunmalı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'de 2016'daki Brexit referandumuna ilişkin, "AB'nin müdahale etmemesi hataydı, çünkü (ayrılık yanlılarının) yaydığı yalanları bir tek biz düzeltebilirdik." dedi.

Juncker, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, kendisinin Brexit referandumu öncesinde sessiz kalmasını bir hata olarak nitelendirerek, AB kurumlarının dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'ın "iç işlerimize karışmayın" uyarısına uyduğunu söyledi.

İngiltere'de 2016'daki Brexit referandumu sürecine ilişkin öz eleştiri yapan Juncker, "AB'nin müdahale etmemesi hataydı, çünkü (ayrılık yanlılarının) yaydığı yalanları bir tek biz düzeltebilirdik." diye konuştu.

Juncker, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, "Dünyanın karşılaştığı ekonomik sorunlar, büyük ölçüde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları üzerinden okunmalı. Eğer yatırımcılar bu sorunun kısa vadede çözüleceğine inanmazsa, Atlantik'in her iki yakasında da yatırım iştahı zayıflayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Juncker, "ABD ve AB arasındaki ticari ilişkilerde ABD Başkanı'na güvenebileceğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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