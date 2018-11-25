HABER

AB Brexit Zirvesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "Bu sağlanabilecek tek ve en iyi anlaşmaydı. Anlaşmayı onaylayacak olan İngiliz parlamentosu bu durumu göz önünde bulundurmalı" - AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Önümüzde hala zorlu bir onaylama ve müzakere süreci var" - AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier: - "Şimdi anlaşma onaylanmalı. Herkes sorumluluğunu üstlenmeli"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Zirvesi, birlik üyesi 27 ülke liderinin Brexit ayrılık anlaşması ile İngiltere'yle gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onaylamalarının ardından sona erdi.

Zirve sonrasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ortak basın toplantısı düzenledi.

AB üyesi 27 ülkenin ortak tutum belirlemesinin kolay olmadığına işaret eden AB Komisyonu Başkanı Juncker, buna rağmen AB ülkelerinin birlik halinde hareket etmeyi başardıklarına dikkati çekti.

Juncker, "Bu sağlanabilecek tek ve en iyi anlaşmaydı. Anlaşmayı onaylayacak olan İngiliz parlamentosu bu durumu göz önünde bulundurmalı." dedi.

Juncker, geçmişte İspanya'nın Cebelitarık konusunda bazı çekinceleri olduğunu hatırlatarak, bu konuda uzlaşı sağlandığını ifade etti.

İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasının üzücü bulduğunu belirten Juncker, "Bu, Avrupa entegrasyonu için bir zafer anı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, AB ve İngiltere arasında yoğun çalışmaların devam edeceğine dikkati çekerek, "İngiltere, AB için diğer üçüncü ülkeler gibi bir ülke olmayacak." şeklinde konuştu.

- "Önümüzde hala zorlu bir onaylama süreci var"

AB Konseyi Başkanı Tusk ise 27 ülkenin İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın birlikten ayrılmasına ilişkin anlaşmayı ve gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyonu onayladığını kaydetti.

İngiltere'yle gelecekte yakın ortaklık yürütme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Tusk, "Önümüzde hala zorlu bir onaylama ve müzakere süreci var." dedi.

- "Anlaşma onaylanmalı"

AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Barnier de "İngiltere'yle bugün adil ve dengeli bir anlaşma sağladık. Mevcut şartlar altında sağlanabilecek en iyi anlaşma buydu." ifadesini kullandı.

Çalışmaların yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini anımsatan Barnier, "Şimdi anlaşma onaylanmalı. Herkes sorumluluğunu üstlenmeli." diye konuştu.

PARTNERHayalet uçak ilk kez görüntülendi!Hayalet uçak ilk kez görüntülendi!
Ak Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdüAk Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü
Kadınlar şiddeti davulla, kefenle protesto ettiKadınlar şiddeti davulla, kefenle protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Barnier Brexit ingiltere Juncker Tusk Zirve

En Çok Okunan Haberler

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

İlginizi Çekebilir

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.