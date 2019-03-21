AB Brexit'in ertelenmesi için seçenek arayışında

Brüksel'de bir araya gelen liderlerin üç seçenek üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB'den çıkış süreci (Brexit) konusunda erteleme isteyen Birleşik Krallık'a yönelik nasıl bir yol haritası izleneceğini belirlemek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB liderlerinin zirvesinden ilk gelen bilgiler, Birlik üyelerinin birkaç seçenek üzerinde yoğunlaştığı yönünde. Reuters'a bilgi veren diplomatik kaynaklar, AB liderlerinin 7 Mayıs, 2019'un sonu ya da ucu açık bir tarihe kadar erteleme seçeneklerini ele aldığını aktardı.

Brüksel'deki görüşmelerde ilk olarak 22 Mayıs'a kadar erteleme seçeneğinin görüşüldüğü ancak Fransa'nın itirazı üzerine 7 Mayıs tarihinin gündeme geldiği belirtiliyor.

AB liderleri, Brexit'in ertelenmesi için Brüksel ile varılan anlaşmaya meclis onayını şart koşuyor. May hükümetinden anlaşmayı gelecek hafta parlamentodan geçirmesi isteniyor.

Brexit'in ertelenebilmesi için tüm üye ülkelerin bu karara onay vermesi gerekiyor.

May 3 aylık erteleme istemişti