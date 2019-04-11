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"AB, Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 02:03 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağım"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağım." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de süren Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, 27 AB üyesinin Brexit'i erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

Tusk, "AB üyesi 27 ülke Brexit'in ertelenmesi konusunda anlaştı. Şimdi İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşüp İngiliz hükümetinin onayını alacağım." ifadelerini kullandı.

- Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentoda geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı. Tarafların kalıcı Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

May, Tusk'a bir mektup göndererek Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep etmişti.

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