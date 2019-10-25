AB Brexit'in ertelenmesinde anlaştı, yeni tarihi belirleyemedi

LONDRA (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Brexit'in ertelenmesini prensipte kabul ettiği ancak yeni bir tarih belirlenmediği kaydedildi.

İngiltere dışındaki 27 AB üyesinin büyükelçisi Brüksel'de bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesini görüştü.

Toplantı sonrası açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, üye ülkelerin ertelemeyi prensipte kabul ettiklerini ancak yeni bir tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

AB kaynakları, çalışmaların hafta sonu devam edeceğini, büyükelçilerin pazartesi ya da salı günü yeniden bir araya gelerek anlaşmayı karara bağlayacağını ifade etti.

Kaynaklar, erteleme için özel bir liderler zirvesi yapılmayacağını, kararın yazılı prosedürle alınacağını da belirtti.

- "Ne yazık ki AB'nin ne diyeceğine kalmış durumda"

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Şu anda bize yeni bir erteleme verme veya vermeme kararını alacak olan AB. Mevcut durumda 31 Ekim'de ayrılabiliriz." dedi.

Brexit'in 31 Ekim'de gerçekleşmesinin hala mümkün olduğunu kaydeden Johnson, "Ne yazık ki bu AB'nin ne diyeceğine kalmış durumda." diye konuştu.