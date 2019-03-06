AB: ‘Brexit’le İlgili Hala Çözüme Varılmadı’

Avrupa Birliği (AB), Birlik’ten ayrılma sürecindeki İngiltere’yle yapılan müzakereleri ‘zor’ olarak niteledi ve Brexit çıkmazına hala bir çözüm bulunamadığını açıkladı. İngiltere’nin ağırlıklı olarak üzerinde durmaya devam ettiği konunun, AB üyesi İrlanda’yla İngiltere himayesindeki Kuzey İrlanda arasındaki sınırının Brexit’ten sonraki konumu olduğu belirtiliyor.

İngiltere’nin AB’den resmi olarak ayrılma tarihi olan 29 Mart’a sadece birkaç hafta kalırken, İngiliz yetkililerle AB arasındaki görüşmeler de yoğunlaştırıldı. Ancak AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “görüşmelerin yapıcı bir atmosferde devam ediyor olmasına rağmen zor geçtiğini” belirtti. Schinas, “Şu ana kadar hiçbir çözüm belirlenmedi” dedi.

İngiltere Adalet Bakanı Geoffrey Cox da konuya ilişkin Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Brexit müzakerelerini yürüten AB yetkilisi Michel Barnier’le Salı günü yapılan görüşmenin ‘çetin’ geçtiğini vurguladı. Cox, “Bunlar çok hassas konular. Artık konunun özüne geldik. Çok önemli ve makul önerilerde bulunduk ve şu anda da bunlarla ilgili ayrıntılar üzerinde görüşüyoruz” diye konuştu.