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AB: ‘Brexit’le İlgili Hala Çözüme Varılmadı’

06.03.2019 20:02 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Birlik’ten ayrılma sürecindeki İngiltere’yle yapılan müzakereleri ‘zor’ olarak niteledi ve Brexit çıkmazına hala bir çözüm bulunamadığını açıkladı

AB: ‘Brexit’le İlgili Hala Çözüme Varılmadı’

Avrupa Birliği (AB), Birlik’ten ayrılma sürecindeki İngiltere’yle yapılan müzakereleri ‘zor’ olarak niteledi ve Brexit çıkmazına hala bir çözüm bulunamadığını açıkladı. İngiltere’nin ağırlıklı olarak üzerinde durmaya devam ettiği konunun, AB üyesi İrlanda’yla İngiltere himayesindeki Kuzey İrlanda arasındaki sınırının Brexit’ten sonraki konumu olduğu belirtiliyor.

İngiltere’nin AB’den resmi olarak ayrılma tarihi olan 29 Mart’a sadece birkaç hafta kalırken, İngiliz yetkililerle AB arasındaki görüşmeler de yoğunlaştırıldı. Ancak AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, “görüşmelerin yapıcı bir atmosferde devam ediyor olmasına rağmen zor geçtiğini” belirtti. Schinas, “Şu ana kadar hiçbir çözüm belirlenmedi” dedi.

İngiltere Adalet Bakanı Geoffrey Cox da konuya ilişkin Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Brexit müzakerelerini yürüten AB yetkilisi Michel Barnier’le Salı günü yapılan görüşmenin ‘çetin’ geçtiğini vurguladı. Cox, “Bunlar çok hassas konular. Artık konunun özüne geldik. Çok önemli ve makul önerilerde bulunduk ve şu anda da bunlarla ilgili ayrıntılar üzerinde görüşüyoruz” diye konuştu.

İrlanda-Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili uzlaşmazlık

Başbakan Theresa May’in AB yetkilileriyle yaptığı Brexit anlaşmasının İngiltere parlamentosunda kabul edilmemiş olmasının ardındaki en önemli nedenlerden biri, anlaşmada AB üyesi İrlanda’yla Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınırın ayrılma sürecinde şu an olduğu gibi açık kalmasının önerildiği madde. Brexit yanlısı İngiliz milletvekilleri ülkelerinin AB’den tamamen çıkabilmesi için bu sınırın da kontrol altında olması gerektiği görüşünde. Başbakan May ise sınırın sadece iki yıl boyunca geçici olarak açık kalmasını sağlayabilmek adına AB yetkilileriyle görüşüyor.

Diğer taraftan Avrupalı liderler Başbakan May’le bir buçuk yıldan fazla bir süre boyunca yapılan müzakereler sonucunda varılan Brexit anlaşmasının yeniden masaya yatırılmayacağı konusunda kararlı. Devam eden son görüşmeler sonucunda sözkonusu anlaşmaya sadece ekleme yapılabileceğini vurguluyorlar.

Parlamento yeniden oylamaya gidiyor

Başbakan May anlaşmanın son halini gelecek hafta Salı günü tekrar parlamentoda oylamaya sunacağını açıkladı. Anlaşmanın ikinci kez reddedilmesi halinde milletvekilleri yeniden oy kullanarak AB’den bir anlaşma olmaksızın ayrılma ya da Brexit’i erteleme arasında seçim yapacaklar.

Brexit’in belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşmeme ihtimali İngiltere’de iş dünyasını ciddi oranda tedirgin etmeye devam ediyor. Ülkenin, en büyük ticari ortağı AB’den anlaşma olmadan ayrılması halinde, gelecekte AB ülkeleriyle ticaretin ne şekilde yürütüleceği konusu belirsizliğini koruyabilir.

Kuzey İrlanda sivil hizmet birimi müdürü David Sterling, Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesi durumunda karşılaşılacak sorunları hafifletecek hiçbir dayanak olmadığının altını çizdi. Sterling Kuzey İrlandalı siyasi liderlere gönderdiği mektupta, “Anlaşma olmadan ayrılmanın iş dünyası açısından doğuracağı neticeye günlük hayattaki değişiklikler ve olası sınır sürtüşmeleri de eklenecektir. Bu da toplum üzerinde çok büyük ve uzun vadeli bir etki yaratır” ifadesini kullandı.

Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi’nden milletvekili Sammy Wilson Sterling’i siyasi güdümlü olmakla suçlayarak, “İster sivil hizmet müdürü olsun, ister Noel Baba. Umrumda değil, farketmez. Burada asıl konu, Sterling’in yanlış olduğu.”

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