HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB Brexit'te topu Londra'ya attı

AB Brexit'te topu Londra'ya attı

15.10.2020 22:35 | Son Güncelleme

AB zirvesinde Brexit ile ilgili olarak bundan sonraki adımların Londra’dan beklendiğinin açıkça ifade edilmesi Londra'da şaşkınlıkla karşılandı.

AB Brexit'te topu Londra'ya attı

Başbakan Johnson’un Cuma günü konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde, Brexit sonrası İngiltere ile yürütülmesi planlanan ticaret anlaşması görüşmelerine dair alınan karar, Londra'da hayal kırıklığı yarattı. İngiltere’nin Brexit müzakerelerindeki en yetkili ismi olan David Frost, AB devlet ve hükümet başkanlarının ilgili bildirisinden hoşnutsuzluğunu dile getirdi. İngiltere’nin görüşmelere devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Frost, Başbakan Boris Johnson’un Cuma günü konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını ifade etti.

Perşembe günü yapılan AB zirvesinde yayımlanan bildiride, müzakerelerin geleceği konusunda top İngiltere'ye atılmış, Brexit ile ilgili geçiş döneminin bitimine iki buçuk ay kala, kilit konularda hala yeterli seviyede ilerleme kaydedilememiş olunmasından üzüntü duyulduğu dile getirilmişti. AB liderleri bildiride ayrıca İngiltere hükümetine çağrıda bulunarak, "anlaşmanın mümkün olabilmesi için gerekli adımların atılmasını" talep etmişti.

Özellikle bu ifadeyi eleştiren David Frost, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "atılacak tüm adımların İngiltere tarafından beklenmesinin kendisini şaşırttığını" ve "bunun müzakere yürütmede alışılagelmişin dışında bir yöntem olduğunu" dile getirdi.
Frost ayrıca, AB’nin Londra ile bundan böyle yoğun bir müzakere trafiği içinde olmak istememesinin de bir başka şaşırtıcı nokta olduğunu belirtti.

Bildiri taslağında müzakerelerin yoğunluğunun azaltılması şeklinde formüle edilmesi planlanan ifade daha sonra bildiriden çıkarılmıştı. İngiltere ile yürütülen müzakerelerde AB heyetinin başkanı olan Michel Barnier ise görüşmelere ivme kazandırmak istediğini dile getirdi. Barnier, bunun için ekim ayı sonuna kadar görüşmelere Londra ve Brüksel'de devam edilmesi önerisinde bulundu.

AB liderleri Londra’ya, görüşmelerin belli bir tarihe dek sonlandırılmasına dair bir mühlet vermedi. Ancak İngiltere Başbakanı Johnson, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamada, 15 Ekim’e dek bir ilerleme kaydedilemez ise, müzakere masasından kalkacağını ifade etmişti. David Frost da, Johnson’un Cuma günü "7 Eylül’de yaptığı açıklamanın ışığında" konuyla ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Bolsonaro'ya yakın isimlerden! Polis baskınında iç çamaşırında para saklamaya çalıştıBolsonaro'ya yakın isimlerden! Polis baskınında iç çamaşırında para saklamaya çalıştı
Çekiliş saati merakla bekleniyorÇekiliş saati merakla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
AB'den İsrail'e kritik çağrı: Yerleşimler gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır
AB'den İsrail'e kritik çağrı! 'Derhal durdurulmalı'
Yunanistan'dan sığınmacılara karşı skandal önlem!
Yunanistan'dan sığınmacılara karşı skandal önlem!
Bilim insanları uyardı! Koronavirüs benzeri yeni virüs: SADS-CoV
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Brezilya'da bir senatör polis baskınında iç çamaşırında para saklamaya çalıştı
Bolsonaro'ya yakın isimlerden! Polis baskınında iç çamaşırında para saklamaya çalıştı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor
Fransa'da büyük skandal! Eski cerrah 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizde bulundu
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.