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AB bursları ile Türkçe öğrenen Suriyeli gençler, mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 22:46 | Son Güncelleme

HATAY'da Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerle Türkçe eğitimi alan Suriyeli gençler, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ) düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerle Türkçe eğitimi alan Suriyeli gençler, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ) düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

MKÜ'deki törene AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 20 kadar AB ülkesinin Ankara'da görevli büyükelçileri, diplomatları ve davetliler katıldı. Hollanda merkezli SPARK adlı kuruluş ile MKÜ'nün ortak gerçekleştirdiği projede TÖMER tarafından verilen kursu başarı ile bitiren Suriyeli gençler, sertifikalarını aldı.

ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Törende konuşan SPARK Genel Müdür Yardımcısı Ceren Genç, Avrupa Birliğin'den aldıkları hibelerle Türkiye’deki ve dünyadaki mülteci sorununa, Suriye krizine çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti. Suriyeli gençlere Avrupa Birliği hibesiyle Türkçe eğitimi verdiklerini aktaran Genç, "Bu öğrenciler Türkiye’de üniversite okuyabilmek için bir Türkçe sertifikası sunmak zorundalar. Bizde buna kendimizce, bildiğimizce Avrupa Birliği’nden aldığımız destekle yardımcı olmaya çalıştık. Bugünde burada bunun mezuniyetini verdik. Çok mutluyuz" dedi.

KASSAR: HUKUKÇU OLMAK İSTİYORUM

Mezun olan Suriyeli gençlerden Cudi Kassar, Türkiye’de çok mutlu olduğunu kaydetti. Türkiye’ye 2 yıl önce geldiğini aktaran Kassar, açık öğretim lisesinden mezun olduğunu ve burada üniversite okuyarak hukukçu olmak istediğini söyledi.

HEM OKUYOR HEM TERCÜMANLIK YAPIYOR

2012 yılında Türkiye’ye gelen Alaadin Temrun, “Geçen sene SPARK bursunda dil öğrenmeye başladım. Aynı zamanda işletme bölümünde okuyorum. Aynı zamanda da tercümanlık yapmaktayım hastanede” diye konuştu. Mezun olan öğrencilerden Hedi Sultan ise 3 yıl önce Türkiye’ye geldiğini belirtti. Açıköğretim lisesinden mezun olduğunu söyleyen Sultan, şimdi ise sağlık yönetimi okuduğunu ifade etti.

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