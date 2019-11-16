HABER

AB bütçe görüşmeleri sonuç vermedi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’nin 2020 yılı bütçesiyle ilgili Brüksel’deki görüşmelerden sonuç alınamadı.

AB bütçe görüşmeleri sonuç vermedi

Başlıca anlaşmazlık konusu milyar euroluk bütçenin hacminin ne olması gerektiği.Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı bütçesiyle ilgili Brüksel'de devam eden görüşmelerden sonuç çıkmadı. Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB hükümet temsilcileri arasındaki müzakerelere Pazartesi günü devam edilecek. Pazartesi sonuç alınamaması halinde Avrupa Komisyonu yeni bir bütçe tasarısı sunacak.

AP ile üye devletler arasındaki başlıca anlaşmazlık konusunu bütçenin hacmi oluşturuyor. AP 159,1 milyar euroluk bir bütçe talep ederken üye devletler 153,1 milyar euroluk bir bütçeye izin vermeyi kabul ediyor.

AB ülkeleri tutumunu öngörülmeyen gelişmelere yanıt verebilmek için 4 milyar euroluk bir rezervin hazırda tutulması gerektiğiyle gerekçelendiriyor. Bu paranın Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ya da Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için daha fazla para talep etmesi halinde kullanmak üzere hazırda tutulması isteniyor.

Avrupa Parlamentosu ise bu tür bir rezerv için 400 milyon euroluk bir miktarın yeterli olacağı, gerektiğinde bu meblağın artırılabileceği görüşünü savunuyor. AP Bütçe Komisyonu Başkanı Johan Van Overtveldt mevcut duruma göre 2020 yılında 4 milyar eurodan fazla bir miktarın zaten kullanılmadan kalacağını söyledi. Van Overtveldt Avrupa Birliği önündeki çok sayıda zorluk düşünüldüğünde bunlarla nasıl baş edileceğinin temelden düşünülmesi gerektiğini söyledi. Hrıstiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier parlamentonun başlıca önceliklerini iklim, gençlik ve dijitalleşme olarak sıraladı. Alman hükümeti adına müzakerelerde bulunan maliye bakanlığı müsteşarı Bettina Hagedorn ise "Umarım Pazartesi günü tüm taraflar açısından kaldırılabilir bir uzlaşmayı şekillendirmek mümkün olur" diye konuştu.

Avrupa Birliği bütçesinin yaklaşık beşte birini üstlenen Almanya bütçeye en fazla katkı koyan AB ülkesi. Aktarılan para tarım, eğitim ve araştırma gibi çeşitli AB programlarında kullanılıyor.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içindeÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içinde
Sarı yelekliler eylemlerinin birinci yılında yine çatışma çıktıSarı yelekliler eylemlerinin birinci yılında yine çatışma çıktı
AB bütçe görüşmeleri sonuç vermediAB bütçe görüşmeleri sonuç vermedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: ABD basını samimiyetsiz

Trump'tan tepki: En büyük rezalet

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nda patlama meydana geldi

Gösterilerin sürdüğü meydanda bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu

Ve karar verildi: Suçlu bulundu! Trump'tan ilk tepki

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.