AB bütçesi için anlaşma sağlanamadı

AB Konseyi kullanılmayan bütçe kalemlerinin bir sonraki yıla aktarılmasına karşı çıkıyor.Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki 2019 bütçesiyle ilgili görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı. Bütçe anlaşması için öngörülen süre gece yarısı doldu. Bu durumda AB Komisyonunun 2019 yılı için yeni bir bütçe önermesi gerekiyor.

Bütçeden sorumlu Komisyon üyesi Günther Oettinger yıl sonundan önce anlaşmaya varılabilmesi için önümüzdeki günlerde yeni bir bütçe önereceklerini söyledi. Anlaşma sağlanamadığı takdirde AB bütçesi 2019 için öngörülen artışa yer verilmeksizin aydan aya uzatılacak.

AB Komisyonu yüzde 3'lük artışla 15 milyar 600 milyon Euro'luk bütçe önermiş, AB ülkeleri bu meblağın 1 milyar 500 milyon Euro azaltılmasını, Avrupa Parlamentosu ise 770 milyon Euro arttırılmasını talep etmişti.

Üye ülkeler bütçe görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasından parlamentoyu sorumlu tutuyor. Bir diplomat ‘müzakere masasının terk edilmesine anlam veremediklerini' ve ‘AB'nin Brexit ve diğer önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu, anlaşma sağlanamadığı takdirde araştırma, geliştirme, altyapı, gençler arasındaki işsizliğe karşı mücadele ve göçün etkili bir şekilde yönlendirilmesi için gerekli kaynağın bulunamayacağını' söyledi.