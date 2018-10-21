AB büyükelçileri Aydın'da

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "(AB'nin) Bir yeni meydan okuma yapmasını ve Türkiye'nin tam üyelik sürecini başlatmasını çoktandır bekliyoruz." dedi. Vali Köşger, Aydın'da çeşitli temaslarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleriyle diplomatik misyon temsilcilerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Köşger, burada yaptığı konuşmada, heyetin Aydın'a gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyetin yarın ziyaret edeceği Afrodisyas Antik Kenti'nin dünyaya tanıtılmasında çok önemli katkılarda bulunan ve 4 gün önce hayatını kaybeden usta fotomuhabiri Ara Güler'i saygıyla andı. Konuşmasında Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Köşger, "Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden hız kazandığı bir dönemde sizlerin Aydın'ı tercih ederek, Türkiye ile ilişkilerde önemli bir adım atıyor olmanız da bizim açımızdan memnuniyet verici bir durum." diye konuştu. Türkiye'nin, çok uzun zamandır yönünü Batı’ya döndüğünü ve özellikle Avrupa odaklı birçok kuruluşa üye olduğunu belirten Köşger, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin yaklaşık 60 yıla yaklaştığını söyledi.

Vali Köşger, "Biz, bu aşamada AB'den bu cesur adımlara yeni bir adım ilave etmesini ülke olarak bekliyoruz. (AB'nin) Bir yeni meydan okuma yapmasını ve Türkiye'nin tam üyelik sürecini başlatmasını çoktandır bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Köşger, Türkiye'nin üyelik sürecinin tam üyelikle sonuçlanması yönünde beklentilerini de dile getirerek, "Bizde bir söz var: 'Çok naz aşk usandırır.' Bu işin uzaması, heyacanı ve motivasyonu kaçırabilir. Bu yeni ivme sürecini tam üyelikle sonuçlanmasını istiyoruz." dedi. \ - "Aydın, birçok tarım ürününde öncü şehirler arasında" Aydın'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığının altını çizen Köşger, bölgedeki Büyük Menderes Havzası'nın verimliliğinin önemine dikkati çekti. Köşger, Aydın'ın birçok tarım ürününde Türkiye'de öncü şehirler arasında yer aldığına işaret ederek, kentin ayrıca önemli bir jeotermal güce sahip olduğunun altını çizdi. Dünyada en fazla kuru incirin Aydın'da üretildiğini ve ihraç edildiğini vurgulayan Köşger, Aydın'ın Türkiye'nin en fazla zeytinyağı ihraç eden şehri olduğuna işaret etti.