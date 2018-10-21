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AB büyükelçileri Aydın'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 22:00 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger: - "(AB'nin) Bir yeni meydan okuma yapmasını ve Türkiye'nin tam üyelik sürecini başlatmasını çoktandır bekliyoruz" - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger: - "2018 Avrupa kültürel miras yılı. Bu yılı anmak için Türkiye'nin bu bölgesinden daha iyi bir yer düşünemiyorum"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "(AB'nin) Bir yeni meydan okuma yapmasını ve Türkiye'nin tam üyelik sürecini başlatmasını çoktandır bekliyoruz." dedi.

Vali Köşger, Aydın'da çeşitli temaslarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleriyle diplomatik misyon temsilcilerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Köşger, burada yaptığı konuşmada, heyetin Aydın'a gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyetin yarın ziyaret edeceği Afrodisyas Antik Kenti'nin dünyaya tanıtılmasında çok önemli katkılarda bulunan ve 4 gün önce hayatını kaybeden usta fotomuhabiri Ara Güler'i saygıyla andı.

Konuşmasında Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Köşger, "Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden hız kazandığı bir dönemde sizlerin Aydın'ı tercih ederek, Türkiye ile ilişkilerde önemli bir adım atıyor olmanız da bizim açımızdan memnuniyet verici bir durum." diye konuştu.

Türkiye'nin, çok uzun zamandır yönünü Batı’ya döndüğünü ve özellikle Avrupa odaklı birçok kuruluşa üye olduğunu belirten Köşger, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin yaklaşık 60 yıla yaklaştığını söyledi.

Vali Köşger, "Biz, bu aşamada AB'den bu cesur adımlara yeni bir adım ilave etmesini ülke olarak bekliyoruz. (AB'nin) Bir yeni meydan okuma yapmasını ve Türkiye'nin tam üyelik sürecini başlatmasını çoktandır bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Köşger, Türkiye'nin üyelik sürecinin tam üyelikle sonuçlanması yönünde beklentilerini de dile getirerek, "Bizde bir söz var: 'Çok naz aşk usandırır.' Bu işin uzaması, heyacanı ve motivasyonu kaçırabilir. Bu yeni ivme sürecini tam üyelikle sonuçlanmasını istiyoruz." dedi.

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- "Aydın, birçok tarım ürününde öncü şehirler arasında"

Aydın'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığının altını çizen Köşger, bölgedeki Büyük Menderes Havzası'nın verimliliğinin önemine dikkati çekti.

Köşger, Aydın'ın birçok tarım ürününde Türkiye'de öncü şehirler arasında yer aldığına işaret ederek, kentin ayrıca önemli bir jeotermal güce sahip olduğunun altını çizdi.

Dünyada en fazla kuru incirin Aydın'da üretildiğini ve ihraç edildiğini vurgulayan Köşger, Aydın'ın Türkiye'nin en fazla zeytinyağı ihraç eden şehri olduğuna işaret etti.

Vali Köşger, ayrıca gazetecilerin "Dünya Gazeteciler Günü"nü de kutladı.

- Berger'den Vali Köşger'e teşekkür

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger de Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunun yürüttüğü aktif ve etkin çalışmalar için Köşger'e ve ilgili birime teşekkürlerini iletti.

Berger, kültürel zenginliğe sahip Aydın'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2018 Avrupa kültürel miras yılı. Bu yılı anmak için Türkiye’nin bu bölgesinden daha iyi bir yer düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gün içerisinde Aydın Arkeoloji Müzesi'ni de ziyaret etme fırsatı bulduklarını hatırlatan Berger, yarın da Denizli'de çeşitli kültürel etkinliklere katılacaklarını söyledi.

Berger, gezinin düzenlenmesinde kendilerine verilen destek için Vali Köşger’e teşekkür ederek gezinin bir sonraki ayağını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Berger, Vali Köşger'e hediye takdim etti.

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AB Aydın Büyükelçiler Kabul Vali

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