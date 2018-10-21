AB büyükelçileri Aydın'da zeybek oynadı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın'daki temasları sırasında yöresel kıyafetlerle zeybek oynadı.

Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik misyon temsilcilerinden oluşan heyet, Aydın'da çeşitli temaslarda bulundu.

Heyet, Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret ederek buradaki Yörük vatandaşlarla bir araya geldi.

Heyeti karşılayan Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, büyükelçileri köylerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 700 nüfuslu mahallenin, bir Yörük köyü olduğunu dile getirdi.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Muhsin Aydın da Yörük kültürünü yaşatmak için bir proje hazırlamak istediklerini ve bu konuda AB'nin desteğini beklediklerini söyledi.

Aydın, yörüklere ait yöresel kıyafetleri, kıl çadırını ve ayranın nasıl yapıldığını heyete anlattı.

Dernek üyelerinin zeybek performansını izleyen AB büyükelçileri, daha sonra yöresel kıyafetler giyerek zeybek oynadı.

Efe fesi giyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, programın sonunda kızanlıktan efeliğe geçiş yapan Yusuf Aydoğdu isimli gence efe fesi giydirdi.

Heyet, daha sonra Adnan Menderes sergisini gezdi. Berger, Menderes'in bal mumundan yapılan heykeliyle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra köy pazarını gezen heyet, yöresel ürünleri inceledi.

