AB büyükelçileri Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığındaki heyeti makamlarında kabul etti.
Vali Karahan ve Belediye Başkanı Zolan, Aydın'ın ardından Denizli'de çeşitli temaslarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleriyle diplomatik misyon temsilcilerinden oluşan heyeti makamlarında ağırladı.
Karahan, kabulde yaptığı konuşmada, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Denizli'nin Ege Bölgesi'nin ikinci büyük şehri olduğuna dikkati çekti.
Denizli'nin sanayi, tarım ve ihracat alanına katkısından ötürü önemli bir şehir olduğuna işaret eden Karahan, özellikle havlu, bornoz ve ev tekstilinde Denizli'nin önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı.
Karahan, Denizli'yi tarihi ve turistik özellikleriyle büyükelçilere tanıtmak, AB üyesi ülkelerle Denizli arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.
AB Delegasyonu Başkanı Berger de gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Karahan'a teşekkür ederek, Denizli'ye ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Vali Karahan'ın ardından heyeti makamında ağırlayan Denizli Belediye Başkanı Zolan da 1 milyon 20 bin nüfuslu şehrin, sanayi ve tekstil alanlarında ön plana çıktığını söyledi.
Denizli'de sanayi sektörünün yanı sıra turizmin de önemine işaret eden Zolan, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'nin dünyada eşi benzeri olmayan bir yer olduğunu kaydetti.
Heyet, daha sonra Denizli Sanayi Odası, Ticaret Odası, İhracatçılar Birliği başkanları ve iş adamlarıyla Denizli Ticaret Odasında bir araya geldi. Toplantıda, Denizli ile AB ülkeleri arasındaki iş birliği konuları ele alındı.
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