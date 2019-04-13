AB Büyükelçileri Hatay'da

HATAY (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi.

AB Türkiye Delegasyonunun düzenlediği geziye 20 AB üyesi ülkenin büyükelçisi ve diplomatları katıldı. Büyükelçiler Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Katolik ve Ortodoks kiliselerini ve ardından Arsuz ilçesindeki antik Sütunlu Liman Şehri'ni ve Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Büyükelçiler, daha sonra, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına (İTSO) da geçti. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, büyükelçi ve diplomatlara, bölgenin ticaret ve sanayisi hakkında bilgi verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda iki kez AB ülkelerinin büyükelçileri olarak Türkiye'nin değişik yerlerine geziler düzenlediklerini, bu kez kültürel açıdan çok zengin bir yer olan Hatay'a geldiklerini söyledi.

İTSO'dan İskenderun'daki demir çelik ve tarım üretimi hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Berger, Suriye sınırına yakın Hatay'da son durumu da görmek istediklerini, Suriyelilerin ekonomiye ve eğitime katılımları, ayrıca entegrasyonu hakkındaki sorunlarla buna karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirtti.