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AB büyükelçileri Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Christian Berger: - "Hatay'ın, sınırın öte tarafında yaşanan çatışmalar ve kriz sebebiyle yaşadığı sorunlarla ilgileniyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger " Hatay'ın, sınırın öte tarafında yaşanan çatışmalar ve kriz sebebiyle yaşadığı sorunlarla ilgileniyoruz." dedi.

Berger, beraberindeki AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ve diplomatlarla Hatay'daki temasları kapsamında, Vali Vekili Nursal Çakıroğlu'nu ziyaret etti.

Çakıroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, medeniyetin ve kardeşliğin şehri Hatay'da Berger ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hatay'ın tarihi ve kültürü hakkında bilgiler veren Çakıroğlu, binlerce yıldır, Türk, Kürt, Arap, Hristiyan ve her türlü inanca sahip insanların kentte kardeşlik içerisinde yaşadığını kaydetti.

Christian Berger ise kabullerinden ve gösterilen misafirperverlikten dolayı Çakıroğlu'na teşekkür etti.

Hatay'ın geleceği ve sorunlarıyla ilgilendiklerinin altını çizen Berger, şöyle devam etti:

"Hatay'ın, sınırın öte tarafında yaşanan çatışmalar ve kriz sebebiyle yaşadığı sorunlarla ilgileniyoruz. İhtiyaçların neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hali hazırda Avrupa Birliği olarak desteğimiz var ve gelecekte de bu desteğimiz sürecek."

- Lütfü Savaş'a ziyaret

Berger ve beraberindeki heyet daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da ziyaret etti.

Savaş, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Hatay ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Hatay'da yaklaşık 500 bin Suriyelinin yaşadığını aktaran Savaş, belediyenin imkanlarını misafir ettikleri Suriyeliler ile paylaştıklarını da belirtti.

Savaş, Türk milletinin misafirperver olduğunu ancak Avrupalılardan da Suriyeliler konusunda destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Heyet daha sonra Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan AB destekli kurulan Antakya Mobilyası Ortak Üretim Merkezi'ni gezerek, bilgi aldı.

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