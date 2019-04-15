AB büyükelçileri Hatay’da

Türkiye’de destekledikleri programlar sayesinde 6 binden fazla Türkçe öğrenim bursu verildiğini, bin 600 kadar da üniversite bursu sağlandığını aktaran Berger, bunların toplam bütçesinin 47 milyon avro olduğunu söyledi. Berger, AB’nin Gaziantep Üniversitesi ve Spark adlı kuruluşun iş birliğiyle yürütülen eğitim çalışmalarının başarısına işaret ederek "Bizim desteğimiz sadece Suriyeli mültecilere değil, aynı zamanda Suriyelileri ağırlayan topluma da gidiyor." dedi.

Büyükelçi Berger, törende yaptığı konuşmada, eğitimin AB için önceliklerden biri olduğunu, Suriyeliler arasında kayıp nesiller oluşmasını önlemeye çalıştıklarını vurguladı. Suriyeli gençlerin eğitimi için dilin önemine işaret eden Berger, gençlerin Türkçe öğrenerek yüksek öğretim alabileceklerini, bu sayede iş gücü piyasasına dahil olabileceklerini belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve 20 kadar AB ülkesinin Ankara’da görevli büyükelçileri ile diplomatları, Hatay’daki temasları kapsamında Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen, TÖMER'in verdiği Türkçe eğitimine katılan Suriyeli öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı.

HATAY (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri, Hatay’daki temasları çerçevesinde, AB tarafından desteklenen projelerle Türkçe eğitimi alan Suriyeli gençler için düzenlenen mezuniyet törenine iştirak etti.

İnsani yardımların yanı sıra Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde okullar ve klinikler açtıklarını belirten Berger, "Ev sahibi toplumun omuzlarındaki yükün farkındayız ve bunun için yardımlara devam edeceğiz. Bu konuda ilgili bakanlıklar ve kurumlarla çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Suriyeli öğrencileri bağrımıza bastık"

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kaya da Suriyelilere sağladığı destekten dolayı AB’ye teşekkür etti.

"Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon Suriyeli misafirimiz var ve Türkiye’nin tek başına uzun vadede bunun altından kalkma imkanı yok." diyen Kaya, yalnız Avrupa ülkeleri değil, tüm dünya devletlerinin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Kaya, AB ve Katar’ın birlikte destek verdiği Spark firmasının projelerinden Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerdeki üniversiteler olarak faydalandıklarını, Hatay’daki üniversitede yaklaşık 90 Suriyeli öğrencinin bu burslardan yararlandığını ifade etti.

Kaya, "Türkiye’de Suriyeli öğrencileri, vatandaşları farklı görmedik, bizden olarak kabul ettik, ensar olarak bağrımıza bastık. Gelecekte Suriyeli öğrencilerin en önemli konusu, büyük ihtimalle bunların yüzde 60’ı ülkelerine dönmeyecektir, istihdam sorunu mutlaka Türk öğrenciler için nasıl varsa onlar için de aynı problem devam etmektedir. Onun için kendilerini iyi yetiştirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin mezun olduktan sonra işsiz kalmalarını istemediği söyleyen Kaya, Suriyeli öğrencilerin iş imkanlarını sadece Türkiye içinde değil, tüm dünyada araştırmaları gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından TÖMER tarafından verilen Türkçe eğitimini tamamlayan gençlere sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreninde Hatay Medeniyetler Korosu da kısa bir konser verdi.

