AB büyükelçileri İzmir ve Aydın'ı ziyaret etti

İZMİR/AYDIN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Efes antik kentinin, Avrupa'dan gelen birçok turist için çok büyük bir cazibesi var." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik misyon temsilcilerinden oluşan heyet, İzmir'in Selçuk ilçesi ve Aydın'da çeşitli temaslarda bulundu.

Heyet, Selçuk'taki Efes Antik Kenti Kazı Ekibi Başkanı ve Avusturya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Sabine Ladstatter eşliğinde antik kenti gezdi. Berger başkanlığındaki heyet, kentin tarihine ilişkin Ladstatter'den bilgi aldı.

Berger, burada yaptığı konuşmada, 4 gün sürecek gezinin ilk durağı olan Efes harabelerinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Efes antik kentinin, Avrupa'dan gelen birçok turist için çok büyük bir cazibesi var." dedi.

Gezi kapsamında çeşitli temaslarda bulunacaklarını söyleyen Berger, AB bilgi merkezlerini ziyaret edeceklerini ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini söyledi.