HABER

AB Büyükelçileri UNESCO listesindeki Afrodisias'ı inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:56 | Son Güncelleme

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın'daki temasları kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni ve ören yerlerini gezerek, kazı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

AB Büyükelçileri UNESCO listesindeki Afrodisias'ı inceledi

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın'daki temasları kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni ve ören yerlerini gezerek, kazı bölgelerinde incelemelerde bulundu.
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, 22 ülkenin büyükelçileri ve eşlerinin de aralarında bulunduğu bir heyetle, UNESCO listesindeki Afrodisias Antik Kenti'ndeki müze ve kazıların sürdüğü Afrodisias ören yerlerini gezerek bilgi aldı. Heyet ilk olarak müzede incelemelerde bulundu. Daha sonra ören yerlerini gezdi. Heyeti, antik kentte Efeler karşıladı. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger, "Dünya harikası bir yerde, Karacasu ilçesinin dünyaca ünlü Afridisias kentinin ören yerlerinde bulunup, tarihi eserleri gördük. Ayrıca müzede sergilenen çok kıymetli eserleri yakından görmek de bizleri oldukça memnun etti. Heyetteki 22 ülkenin büyükelçileri elbette burada gördüklerini kendi ülkelerinde anlatacaklar. Burada gerçekten çok değerli eserler bulunuyor" dedi.
Ziyaretin ikinci bölümünde Tarihi Afrodisias Antik Kenti'nin ortaya çıkmasına yardımları olan dünyaca ünlü fotoğrafçı geçen günlerde hayatını kaybeden Ara Güler'in eserlerinin sergilendiği Kenan Erim Sergi Salonu'na geçildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, burada heyete dahil oldu. Ara Güler'in, alanda oluşturulan bölümdeki masasına, çiçekler bırakıldı. Vali Köşger, "Karacasu ilçemizde bulunan dünyaca ünlü Afrodisias kentinin gün yüzüne çıkmasını çektiği fotoğraflarla sağlayan Ara Güler'in ölümü bizleri de oldukça üzdü. Belki de Ara Güler o fotoğrafları çekmeseydi. Bu tarihi Afrodisias Antik Kenti ortaya çıkmayacaktı. Allah rahmet eylesin" dedi.
Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, heyete nar suyu ve ilçeye özgü pide ikramında bulundu. Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Batı ve Türk Müziği Korosu konser verdi. İl protokolu heyettekiler toplu fotoğraf çektirdi. AB büyükelçileri, Aydın'da 3 gün süren incelemelerini tamamladı. Heyet, programına yarın Denizli'yle devam edecek.

FOTOĞRAFLI

AB Büyükelçileri UNESCO listesindeki Afrodisias'ı incelediAB Büyükelçileri UNESCO listesindeki Afrodisias'ı incelediAB Büyükelçileri UNESCO listesindeki Afrodisias'ı incelediAB Büyükelçileri UNESCO listesindeki Afrodisias'ı inceledi

PARTNERÜnlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafıÜnlü oyuncudan Grinin Elli Tonu itirafı
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu
GÜNCELLEME 2 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiGÜNCELLEME 2 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.