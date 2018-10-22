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AB Büyükelçileri UNESCO listesindeki Afrodisias'ı inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:23 | Son Güncelleme

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın'daki temasları kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni ve ören yerlerini gezerek, kazı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın'daki temasları kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni ve ören yerlerini gezerek, kazı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, 22 ülkenin büyükelçileri ve eşlerinin de aralarında bulunduğu bir heyetle, UNESCO listesindeki Afrodisias Antik Kenti'ndeki müze ve kazıların sürdüğü Afrodisias ören yerlerini gezerek bilgi aldı. Heyet ilk olarak müzede incelemelerde bulundu. Daha sonra ören yerlerini gezdi. Heyeti, antik kentte Efeler karşıladı. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger, "Dünya harikası bir yerde, Karacasu ilçesinin dünyaca ünlü Afridisias kentinin ören yerlerinde bulunup, tarihi eserleri gördük. Ayrıca müzede sergilenen çok kıymetli eserleri yakından görmek de bizleri oldukça memnun etti. Heyetteki 22 ülkenin büyükelçileri elbette burada gördüklerini kendi ülkelerinde anlatacaklar. Burada gerçekten çok değerli eserler bulunuyor" dedi.

Ziyaretin ikinci bölümünde Tarihi Afrodisias Antik Kenti'nin ortaya çıkmasına yardımları olan dünyaca ünlü fotoğrafçı geçen günlerde hayatını kaybeden Ara Güler'in eserlerinin sergilendiği Kenan Erim Sergi Salonu'na geçildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Büyükyapıcı, burada heyete dahil oldu. Ara Güler'in, alanda oluşturulan bölümdeki masasına, çiçekler bırakıldı. Vali Köşger, "Karacasu ilçemizde bulunan dünyaca ünlü Afrodisias kentinin gün yüzüne çıkmasını çektiği fotoğraflarla sağlayan Ara Güler'in ölümü bizleri de oldukça üzdü. Belki de Ara Güler o fotoğrafları çekmeseydi. Bu tarihi Afrodisias Antik Kenti ortaya çıkmayacaktı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, heyete nar suyu ve ilçeye özgü pide ikramında bulundu. Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Batı ve Türk Müziği Korosu konser verdi. İl protokolu heyettekiler toplu fotoğraf çektirdi. AB büyükelçileri, Aydın'da 3 gün süren incelemelerini tamamladı. Heyet, programına yarın Denizli'yle devam edecek.

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