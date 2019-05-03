HABER

AB Büyükelçisi Berger Sivas'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger: "Buraya gelmek için 2019 yılını bekledim, zira 2019 yılı Sivas için önemli bir yıl. Dolayısıyla 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında burada olmaktan memnuniyet duyuyorum"

SİVAS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Sivas Valisi Salih Ayan'ı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Berger'e, Ayhan tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel olarak bastırılan pul hediye edildi.

Ayhan, Sivas'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapan köklü bir şehir olduğunu söyledi.

Sivas'ın, Türkiye'nin coğrafya anlamında ikinci büyük şehri olduğuna değinen Ayhan, "Ayrıca yerleşim alanı bakımında da Türkiye'de 1. sıradadır. 28 bin 400 kilometrekare coğrafya alanına sahiptir ve birçok Avrupa ülkesinden de büyüktür." ifadelerini kullandı.

Berger de Sivas'ta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları belirtti:

"Burada olmak çok güzel. UNESCO kültürel miras listesinden bahsettiniz, bu mirasta listeye ilk giren yerin Divriği Ulu Cami olduğunu söylediniz. Türkiye'ye ilk geldiğim günden beri bunu biliyorum ve bu yüzden de oraya gitmek istiyorum. Sivas'ta yürütmekte olduğumuz çok sayıda proje var. Örneğin bizim desteklediğimiz bir kalkınma merkezi var. Destek vermekte olduğumuz eğitim programları ve yakın zamanda hayata geçirilecek olan çevre alanında bir proje var. Atık Su Arıtma Tesisi'ne ilişkin bir proje ve bizlerin destekledikleri projeleri görmek ve halka ne tür yararlar sağladığını görmek bizim için son derece önemli. Buraya gelmek için 2019 yılını bekledim, zira 2019 yılı Sivas için önemli bir yıl. Dolayısıyla 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında burada olmaktan memnuniyet duyuyorum."

Berger, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e de makamında ziyarette bulundu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Edirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandıEdirne'de 309 düzensiz göçmen yakalandı
Ruz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladıRuz-ı Hızır Okçuluk Sezonu Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan’ın ok atışıyla başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chrıstıan Berg Sivas Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivas Valisi Salih Ayhan

En Çok Okunan Haberler

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.