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AB Büyükelçisi Berger Sivas'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:06 | Son Güncelleme

Berger, UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Sivas'ın Divriği ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Berger, dün geldiği Sivas'taki ziyaretlerinin ardından bugün sabah Divriği ilçesine geçti.

İlçede ilk olarak Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak'ı ziyaret eden Berger, daha sonra belediyeye geçerek Belediye Başkanı Hakan Gök ile bir süre görüştü.

Ardından UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve tanıtımı "Görmeden Ölmeyin" sloganıyla yapılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezen Berger, Ulu Cami müezzini ve eserin gönüllü mihmandarı Nail Ayan'ın sesinden sela dinledi.

Berger, ilçedeki tarihi konakları da gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Divriği'deki tarihi yerlere yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini belirten Berger, imam Nail Ayan'a Ulu Cami ziyareti sırasında gösterdiği misafirperverliği, rehberliği ve büyüleyici selası için müteşekkir olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
divriği Sivas

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