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AB Büyükelçisi: “Kilis’te Sağlık Altyapısını İki Katına Çıkardık’’

28.01.2021 21:41 | Son Güncelleme:
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AB Büyükelçisi: “Kilis’te Sağlık Altyapısını İki Katına Çıkardık’’

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Kilis'te AB tarafından finanse edilen yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatında gazetecilere açıklamalarda bulundu “Kilis’te sağlık açısından mevcut altyapıyı iki katına çıkarmış olduk” dedi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis'te AB tarafından finanse edilen yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı, Göçmen Sağlığı Merkezi ve Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Suriyeli sığınmacı sayısının Kilis’in kendi nüfusundan fazla olmasından dolayı yaşanan yoğunluğun, 300 yataklı yeni hastaneyle normale döneceğini söyleyen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Şu anda yaşadığımız pandemi koşullarında sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz anlamış bulunuyoruz. Kilis ev sahibi nüfusuna oranla Suriyeliler’in sayısının en fazla olduğu illerimizden birisi. Dolayısıyla sağlık altyapılarının da bu büyük nüfus artışına göre uyarlanması gerekiyor. Bu açıdan bu 300 yataklı modern hastanenin yapılması Avrupa Birliğinin sağlık yatırımları açısından Kilis’e yapmış olduğu bir katkı olacak. Biz bu kapsamda aslında Kilis’te sağlık açısından mevcut altyapıyı iki katına çıkarmış olduk. Aslında böyle bir sağlık yatırımı bizim uygulama ortaklarımızla aramızdaki güzel işbirliği sayesinde hayata geçebiliyor. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bu hastanenin yapılmasında bizim uygulama ortaklarımız arasında yer alıyor. Gördüğünüz gibi çok değerli ortaklarımızla beraber bu hastanenin yapılması için sadece para aktarmakla kalmadık, aynı zamanda enerjimizi, fikirlerimizi her türlü yatırımımızı yapmaya çalışıyoruz. Umarım Eylül ayında faaliyete geçmiş bir şekilde bu hastanede tekrar buluşuruz’’ ifadelerini kullandı.

Meyer-Landru daha sonra Göçmen Sağlığı Merkezi ziyaret ederek, yetkililerden kurumlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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