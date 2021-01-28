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AB Büyükelçisi: “Mültecilere Aşı Gönderme Politikamız Yok’’

28.01.2021 23:48 | Son Güncelleme:
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AB Büyükelçisi: “Mültecilere Aşı Gönderme Politikamız Yok’’

Suriyeli mültecilerin kaldığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezini ziyaret eden AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’nin COVİD-19 ile mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini ancak mültecilere aşı göndermek gibi bir politikalarının olmadığını söyledi

Suriyeli mültecilerin kaldığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezini ziyaret eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, “Türkiye’nin COVİD-19 ile mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla birlikte çalışmalar yürütüyoruz’’ dedi.

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan mülteci kampını ziyareti kapsamında sosyal tesislerde ve eğitim alanlarında incelemede bulunan Büyükelçi Meyer-Landrut, Türk hükümetinin mültecilerle ilgili çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’ ye konuşan Büyükelçi Meyer-Landrut, Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilere aşı göndermek gibi bir programının olmadığını belirterek, “Türkiye’nin COVİD-19 ile mücadele kapasitesinin arttırılması amacıyla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin antijen testlerinin sağlanması, genom sekanslama çalışmalarının yürütülmesi gibi. Ayrıca bu konuda Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte bir iş birliği anlaşması da imzaladık. Dolayısıyla bu çerçevede Türkiye’nin COVİD-19 ile mücadele kapasitesinin arttırılmasıyla alakalı yardımlarımız var, fakat bireysel bazda aşı göndermek gibi bir politikamız yok’’ ifadelerini kullandı.

Mülteci kampı ile ilgili gözlemlerini paylaşan Büyükelçi Meyer-Landrut, “Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam şartlarını anlamaya çalışıyorum, görmeye çalışıyorum. Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu kampların dışında yaşıyor ama kamplarda yaşayan da önemli bir kesim var. Son derece genç bir nüfusa çok çeşitli hizmetler sağlanıyor ve bunlardan en önemlisi de eğitim. Yine en önemlisi zaman içerisinde bu insanların kendi hayatlarını, geçimlerini kazanabilecekleri duruma geldiklerini görmektir. Türk hükümeti de bu kamplarda mümkün olan en iyi standartları sağlayabilmek için hem enerjisini hem de parasını yatırıyor’’ diye konuştu.

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