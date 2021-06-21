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AB Büyükelçisi’nden HDP’ye Taziye Ziyareti

21.06.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü’ne yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz için taziye ziyaretinde bulundu

AB Büyükelçisi’nden HDP’ye Taziye Ziyareti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü’ne yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz için taziye ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Meyer-Landrut’un İzmir’deki programı kapsamında HDP il binasına yaptığı ziyarette, AB Basın Müşaviri Miray Akdağ, AB Delegasyonu Birim Başkanı Alexander Fricke ve AB Delegasyonu Proje Yöneticisi Lisa Westling de yer aldı. AB heyetini, HDP İzmir milletvekili Murat Çepni, il eş başkanları Kadir Baydur ve Besriye Tekgür ile Barış Anneleri Meclisi üyeleri karşıladı. Binayı gezerek incelemelerde bulunan ve saldırıya ilişkin bilgi alan AB heyetine, Poyraz’ın saldırı anında kahvaltı yaptığı anlatılarak binada kurşun isabet etmesi sonucu oluşan hasarlar gösterildi.

Poyraz için oluşturulan anı köşesine karanfil bırakarak taziye dileklerini yazan Meyer-Landrut, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydetti. Büyükelçi yaptığı açıklamada, “Geçen hafta İzmir’de HDP merkezine gerçekleştirilen elim saldırıyı kınamak üzere burada bulunuyorum. Saldırıda hayatını kaybeden genci anmak, ailesinin acılarını paylaşmak ve HDP il teşkilatına taziyelerimi sunmak üzere burada bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Poyraz’ın vurulduğu yerde saygı duruşunda bulundu

Dayanışma için büyükelçiye teşekkür eden HDP İzmir İl Eş Başkanı Besriye Tekgür, “Aslında yapılan saldırı sadece HDP’ye ya da Deniz yoldaşımıza yapılmadı, tüm Türkiye halkına ve demokrasiye yapıldı. Bundan sonra umarız iktidar ve etrafındakiler, dilini ve muhaliflere karşı söylemlerini daha dikkatli kullanırlar” dedi. Açıklamaların ardından AB heyeti ve parti yöneticileri arasında basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirildi.

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