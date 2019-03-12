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"AB, Cemal Kaşıkçı için adaletin sağlanması adına sesini yükseltmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 22:53 | Son Güncelleme

AP İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pier Antonio Panzeri: "AB, Suudi Arabistan'daki insan hakları ve Cemal Kaşıkçı konusunda adaletin sağlanması adına sesini yükseltmeli" - "AP, İnsan Hakları Alt Komitesi ile AP Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesinden bir delegasyonun, Suudi Arabistan'daki tutuklu kadınları ziyaret etmesi ve Suudi yetkililerle görüşmesi çağrısı yapıyor" - "Suudi Arabistan yönetimi bu kadar az tepki ile yaşananlardan sıyrılamaz"

Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pier Antonio Panzeri, Avrupa Birliğini (AB) Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaleti sağlamaya ve Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerine tepki göstermeye çağırdı.

Panzeri, Amerikan Washington Post gazetesi için "AB, Suudi Arabistan'daki insan hakları ve Cemal Kaşıkçı konusunda adaletin sağlanması adına sesini yükseltmeli" başlıklı makale kaleme aldı.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in geçen ay AP'de yaptığı konuşmada, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine gereken cevap verilmezse, tüm yaşananlar aydınlatılamazsa, bu insan hakları mücadelesinde korkunç bir leke olarak kalır" sözlerini anımsatan Panzeri, Cengiz'in bu değerlendirmesinin insan haklarının önemine işaret ettiğini belirtti.

Panzeri, makalesinde, "Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesi, Suudi rejimi altında insan haklarının nasıl zalimce ayaklar altına alındığını gösteriyor." görüşünü paylaştı.

- "Rejim, otokratik ve baskıcı şekilde davranmaya devam ediyor"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın uzun süredir ülke ülke gezerek ülkesinin nasıl "açık ve hoşgörülü bir toplum" olduğunu anlattığını belirten Panzeri, "Aslında, insan hakları bağlamında, Suudi rejimi tamamen farklı bir yol izliyor. Rejim, küçük imtiyazlara rağmen otokratik ve baskıcı şekilde davranmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Panzeri, Suudi Arabistan'da kadınlara araba kullanma hakkı tanınması için mücadele veren aktivistlerin hala tutuklu olduğuna da dikkati çekerek, Suudi Arabistan ile ticari ilişkileri ve silah anlaşmaları olan birçok Avrupa ülkesinin Suudi Arabistan hakkındaki insan hakları endişelerine kulağını tıkadığını yazdı.

- "AP'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi çağrısı"

Makalesinde, "Avrupa Birliği, pasif kalmayı sürdürmemeli" çağrısında bulunan Panzeri, "AP, İnsan Hakları Alt Komitesi ile AP Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesinden bir delegasyonun, Suudi Arabistan'daki tutuklu kadınları ziyaret etmesi ve Suudi yetkililerle görüşmesi çağrısı yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Cengiz'in AP'de yaptığı açıklamaların, taciz edilen her gazeteciyi, özgürlüğü elinden alınmış her kadını ve her tutuklu aktivisti hatırlattığını vurgulayan Panzeri, makalesinde şunları kaydetti:

"AP İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı olarak ama her şeyden önce bir Avrupa vatandaşı olarak, Kaşıkçı'ya olanlara dair gerçeklerin ortaya çıkarılması için çalışmaya devam edeceğim. Suudi Arabistan yönetimi bu kadar az tepki ile yaşananlardan sıyrılamaz."

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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