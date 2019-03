"AB, Cemal Kaşıkçı için adaletin sağlanması adına sesini yükseltmeli"

Panzeri, Suudi Arabistan'da kadınlara araba kullanma hakkı tanınması için mücadele veren aktivistlerin hala tutuklu olduğuna da dikkati çekerek, Suudi Arabistan ile ticari ilişkileri ve silah anlaşmaları olan birçok Avrupa ülkesinin Suudi Arabistan hakkındaki insan hakları endişelerine kulağını tıkadığını yazdı.

- "AP'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi çağrısı"

Makalesinde, "Avrupa Birliği, pasif kalmayı sürdürmemeli" çağrısında bulunan Panzeri, "AP, İnsan Hakları Alt Komitesi ile AP Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesinden bir delegasyonun, Suudi Arabistan'daki tutuklu kadınları ziyaret etmesi ve Suudi yetkililerle görüşmesi çağrısı yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Cengiz'in AP'de yaptığı açıklamaların, taciz edilen her gazeteciyi, özgürlüğü elinden alınmış her kadını ve her tutuklu aktivisti hatırlattığını vurgulayan Panzeri, makalesinde şunları kaydetti:

"AP İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı olarak ama her şeyden önce bir Avrupa vatandaşı olarak, Kaşıkçı'ya olanlara dair gerçeklerin ortaya çıkarılması için çalışmaya devam edeceğim. Suudi Arabistan yönetimi bu kadar az tepki ile yaşananlardan sıyrılamaz."